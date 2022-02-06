Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 0 - FT Antalyaspor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 24.
Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş, FT Antalyaspor'u ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle geçildi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
9. dakikada Pjanic'in pasında topla buluşan Batshuayi'nin kaleyi karşısına alıp ceza yayı gerisinden yaptığı plase vuruş kaleci Boffin'in müdahalesiyle kornere gitti.
9. dakikada Pjanic'in sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda arka direğe gelen topa iyi yükselen Montero'nun kafa vuruşu üst direkten dışarı gitti.
24. dakikada savunma arkasına atılan topta sol kanattan hareketlenen Luiz Adriano, ceza sahasına girip pasını Ndao'ya aktarmak istedi ancak savunma araya girdi. Dönen topu önünde bulan Bünyamin'in pasında Fernando'nun kaleyi cepheden gören pozisyonda gelişine çektiği şutu kaleci Ersin parmaklarının ucuyla kornere çeldi.
Stat: Vodafone Park
Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Serkan Ok, Osman Gökhan Bilir
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Necip Uysal, Domagoj Vida, Francisco Montero, Valentin Rosier, Can Bozdoğan, Miralem Pjanic, Rıdvan Yılmaz, Alex Teixeira, Emirhan İlkhan, Michy Batshuayi
Yedekler: Emre Bilgin, Welinton, Josef de Souza, Oğuzhan Özyakup, Gökhan Töre, Mehmet Topal, Rachid Ghezzal, Cyle Larin, Kenan Karaman, Güven Yalçın
Teknik Direktör: Önder Karaveli
FT Antalyaspor: Ruud Boffin, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Naldo, Güray Vural, Andrea Poli, Fernando, Alassane Ndao, Fredy, Doğukan Sinik, Luiz Adriano
Yedekler: Ataberk Dadakdeniz, Sherel Floranus, Bahadır Öztürk, Doğukan Nelik, Nuri Şahin, Deni Milosevic, Hakan Özmert, Haji Wright, H.Eddine Ghacha, Gökdeniz Bayrakdar
Teknik Direktör: Nuri Şahin
Sarı kart: Naldo (Antalyaspor)