Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 0 - FT Antalyaspor: 0 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş, sahasında FT Antalyaspor ile golsüz berabere kaldı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

49. dakikada Fernando'nun ara pasında savunma arkasına sarkan Ndao, ceza sahasında kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun şutunu kaleci Ersin ayaklarıyla oyun alanına çeldi.

75. dakikada Beşiktaş yarı sahasından gelen uzun topu Batshuayi, rakip ceza sahası dışında kafayla kontrol ettikten sonra önüne aldı. Bu oyuncunun pasıyla sağ çaprazda meşin yuvarlakla buluşan Oğuzhan'ın yerden çektiği sert şutu Naldo yatarak kornere çeldi.

80. dakikada Rıdvan'ın ceza alanı için sağ tarafından kale önüne yaptığı ortada Batshuayi'nin kafa vuruşunu Boffin parmaklarının ucuyla çeldi. Dönen topa altıpas önü sol çaprazından Larin'in röveşatasını Naldo kafayla çizgiden uzaklaştırdı.

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Serkan Ok, Osman Gökhan Bilir

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Necip Uysal (Oğuzhan Özyakup dk. 73), Domagoj Vida, Francisco Montero, Valentin Rosier, Can Bozdoğan (Cyle Larin dk. 63), Miralem Pjanic, Rıdvan Yılmaz, Alex Teixeira (Josef de Souza dk. 73), Emirhan İlkhan (Rachid Ghezzal dk. 63), Michy Batshuayi (Güven Yalçın dk. 83 ?)

Yedekler: Emre Bilgin, Welinton, Gökhan Töre, Mehmet Topal, Kenan Karaman

Teknik Direktör: Önder Karaveli

FT Antalyaspor: Ruud Boffin, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Naldo, Güray Vural, Andrea Poli (Hakan Özmert dk. 85 ?), Fernando, Alassane Ndao (Haji Wright dk. 75), Fredy (Bahadır Öztürk dk. 86 ?), Doğukan Sinik (Gökdeniz Bayrakdar dk. 68), Luiz Adriano (H.Eddine Ghacha dk. 68)

Yedekler: Ataberk Dadakdeniz, Sherel Floranus, Doğukan Nelik, Nuri Şahin, Deni Milosevic

Teknik Direktör: Nuri Şahin

Kırmızı kart: Miralem Pjanic (dk. 90+7) (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Naldo, Luiz Adriano, Veysel Sarı, Güray Vural, Ruud Boffin (Antalyaspor), Rachid Ghezzal, Josef de Souza, Valentin Rosier, Güven Yalçın (Beşiktaş)