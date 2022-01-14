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Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 0 - Gaziantep FK: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 21.

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Beşiktaş, sahasında Gaziantep FK ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle geçildi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


6. dakikada Maxim'in sağdan kullandığı köşe vuruşunda ön direğe yapılan ortayı Recep arkaya aşırttı. Kale önünde Muhammet'in dokunuşunu kaleci Ersin çizgi üzerinde kontrol etti.


15. dakikada Emirhan'ın pasıyla ceza yayı sol tarafında topu önünde bulan Pjanic'in sert şutunda kaleci Günay meşin yuvarlağı oyun alanına çeldi.


44. dakikada Maxim'in pasında sol kanatta meşin yuvarlağın sahibi olan Sagal'ın ceza alanına girmeden çapraz pozisyondan çektiği şutu kaleci Ersin kornere gönderdi.



Stat: Vodafone Park


Hakemler: Arda Kardeşler, Cevdet Kömürcüoğlu, Mustafa Sarvanlar


Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Valentin Rosier, Necip Uysal, Welinton, Rıdvan Yılmaz, Josef de Souza, Rachid Ghezzal, Miralem Pjanic, Emirhan İlkhan, Güven Yalçın, Michy Batshuayi


Yedekler: Emre Bilgin, Kerem Kalafat, Serdar Saatçı, Salih Uçan, Oğuzhan Özyakup, Gökhan Töre, Can Bozdoğan, Mehmet Topal, Cyle Larin, Kenan Karaman


Teknik Direktör: Önder Karaveli


Gaziantep FK: Günay Güvenç, Amedej Vetrih, Ertuğrul Ersoy, Papy Djilobodji, Alin Tosca, Angelo Sagal, Doğan Erdoğan, Furkan Soyalp, Recep Niyaz, Alexandru Maxim, Muhammet Demir


Yedekler: Ekrem Kılıçarslan, Mustafa Bozan, Gürkan Okan, Alexander Merkel, Yusuf Türk, Enver Cenk Şahin, Bahadır Gölgeli, Torgeir Börven, Berke Gürbüz


Teknik Direktör: Erol Bulut

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