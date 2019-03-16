Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 0 - Göztepe: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 26.
Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş, sahasında Göztepe ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı 0-0 sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
13. dakikada Serdar Gürler'in sağ taraftan kullandığı köşe atışında ön direkte Deniz'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden farklı şekilde dışarı çıktı.
25. dakikada Adem Ljajic'in sol taraftan kullandığı köşe atışında ceza sahasın dışında sağ çaprazda topla buluşan Quaresma'nın gelişine şutu kalenin üzerinden dışarı gitti.
45. dakikada Quaresma'nın sağ kanattan kullandığı serbest atışta ceza sahası içinde Atiba'nın kafa vuruşunda top direğin solundan dışarı çıktı.
Stat: Vodafone
Hakemler: Serkan Çınar, Ceyhun Sesigüzel, Kerem Ersoy
Beşiktaş: Karius, Gökhan Gönül, Vida, Medel, Adriano ? (Necip dk. 12), Atiba, Dorukhan, Quaresma, Kagawa, Adem Ljajic, Burak Yılmaz
Yedekler: Utku, Enzo Roco, Rıdvan, Muhayer, Lens, Oğuzhan Özyakup, Mustafa, Güven, Larin
Teknik Direktör: Şenol Güneş
Göztepe: Beto, Gassama, Titi, Reis, Agbenyenu, Poko, Borges, Yasin, Serdar Gürler, Andre Castro, Deniz Kadah
Yedekler: Göktuğ, Berkan, Kadu, Alpaslan, N'gando, Yalçın, Halil, Tayfur, Nabil Ghilas, Jerome
Teknik Direktör: Tamer Tuna