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Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 0 - Göztepe: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 26.

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş, sahasında Göztepe ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı 0-0 sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


13. dakikada Serdar Gürler'in sağ taraftan kullandığı köşe atışında ön direkte Deniz'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden farklı şekilde dışarı çıktı.


25. dakikada Adem Ljajic'in sol taraftan kullandığı köşe atışında ceza sahasın dışında sağ çaprazda topla buluşan Quaresma'nın gelişine şutu kalenin üzerinden dışarı gitti.


45. dakikada Quaresma'nın sağ kanattan kullandığı serbest atışta ceza sahası içinde Atiba'nın kafa vuruşunda top direğin solundan dışarı çıktı.



Stat: Vodafone


Hakemler: Serkan Çınar, Ceyhun Sesigüzel, Kerem Ersoy


Beşiktaş: Karius, Gökhan Gönül, Vida, Medel, Adriano ? (Necip dk. 12), Atiba, Dorukhan, Quaresma, Kagawa, Adem Ljajic, Burak Yılmaz


Yedekler: Utku, Enzo Roco, Rıdvan, Muhayer, Lens, Oğuzhan Özyakup, Mustafa, Güven, Larin


Teknik Direktör: Şenol Güneş


Göztepe: Beto, Gassama, Titi, Reis, Agbenyenu, Poko, Borges, Yasin, Serdar Gürler, Andre Castro, Deniz Kadah


Yedekler: Göktuğ, Berkan, Kadu, Alpaslan, N'gando, Yalçın, Halil, Tayfur, Nabil Ghilas, Jerome


Teknik Direktör: Tamer Tuna

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