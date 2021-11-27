Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 0 - GZT Giresunspor: 1 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş, sahasında GZT Giresunspor ile karşı karşıya geliyor. Maçın ilk yarısı konuk ekip Giresunspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

9. dakikada Batshuayi'nin pasında ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan Ghezzal'ın sert şutunda meşin yuvarlağı kaleci Okan kornere çeldi.

18. dakikada Rosier'nin ceza sahası içinde topa elle müdahale etmesini hakem Hüseyin Göçek VAR'a danışarak penaltı olarak değerlendirdi.

22. dakikada Diabate'nin kullandığı penaltı atışında meşin yuvarlak kaleci Mert'in sağından ağlarla buluştu. 0-1

36. dakikada Necip Uysal'ın Diabate'ye yaptığı müdahaleyi hakem Hüseyin Göçek önce sarı kart olarak değerlendirdi. Oyun bir süre devam ettikten sonra VAR'dan uyarı alan hakem Göçek, pozisyonu izleyerek, Necip Uysal'ı direkt kırmızı kart ile oyundan attı.

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Hüseyin Göçek, Candaş Elbil, İbrahim Bozbey

Beşiktaş: Mert Günok, Rosier, Vida, Necip Uysal, Umut Meraş, Pjanic, Josef, Ghezzal, N'koudou, Larin, Batshuayi

Yedekler: Ersin Destanoğlu, Montero, Wellinton, Oğuzhan Özyakup, Can Bozdoğan, Atiba, Mehmet Topal, Teixeira, Kenan Karaman, Güven Yalçın

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

GZT Giresunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Diarra, Perez, Aziz Behich, Traore, Flavio, Suleymanov, Serginho, Diabate, Balde

Yedekler: Onurcan Piri, Emre Taşdemir, Fatih Yılmaz, Pelupessy, Erol Can Akdağ, Sergen Piçinciol, Doukara, Umut Nayir, Champness, Çekdar Orhan

Teknik Direktör: Hakan Keleş

Gol: Diabate (dk. 22 pen.) (Giresunspor)

Kırmızı kart: Necip Uysal (dk. 39) (Beşiktaş)