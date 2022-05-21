İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 0 - İH Konyaspor: 1 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 38.

Spor Toto Süper Lig'in 38. haftasında Beşiktaş, İH Konyaspor'u ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


24. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Umut'un pasında çapraz pozisyonda meşin yuvarlağın sahibi olan Nkoudou'nun yerden çektiği sert şut yan ağlarda kaldı.


42. dakikada Rahmanovic kendi yarı sahasından gönderdiği uzun pasta sol kanatta Michalak'ı topla buluşturdu. Bu oyuncunun ceza sahasına girip son çizgiye inmeden arka direğe yaptığı ortaya geriden gelen Rahmanovic, müsait pozisyondaki vuruşuyla takımını öne geçiren golü attı. 0-1



Stat: Vodafone Park


Hakemler: Sarper Barış Saka, Mustafa Sönmez, İbrahim Bozbey


Beşiktaş: Emre, Serdar, Necip, Montero, Kenan, Can, Emirhan, Umut, Ghezzal, Nkoudou, Larin


Yedekler: Göktuğ, Kerem, Atiba, Pjanic, Berkay, Teixeira, Batshuayi, Güven, Emirhan, Aytuğ


Teknik Direktör: Valerien Ismael


İH Konyaspor: Sehic, Barış, Adil, Uğurcan, Guilherme, Soner, Rahmanovic, Michalak, Hadziahmetovic, Amilton, Cikalleshi


Yedekler: Eray, Erten, Alberk, Ekrem, Endri, Oğulcan, Bytyqi, Ahmed Hassan, Mpoku, Ahmet


Teknik Direktör: İlhan Palut


Gol: Rahmanovic (dk. 42) (İH Konyaspor)


Sarı kartlar: Serdar (Beşiktaş), Cikalleshi, Sehic (İH Konyaspor)

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.