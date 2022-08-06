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Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 0 - Kayserispor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in ilk haftasında Beşiktaş, Kayserispor’u konuk ediyor.

Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında Beşiktaş, Kayserispor'u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


5. dakikada ceza yayına yakın bir noktadan Weghorst'un şutunda top yandan dışarı çıktı.


9. dakikada Bertolacci'nin ara pasında topla buluşan Gavranovic kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağı auta gönderdi.


33. dakikada Carole ceza sahası dışından yerden sert vurdu, kaleci Ersin topu köşeden çıkardı.


44. dakikada sol kanattan Masuaku'nun yerden ortasında ceza sahası içinde Weghorst'un şutu kaleci Bilal'de kaldı.



Stat: Vodafone Park


Hakemler: Ümit Öztürk, Osman Gökhan Bilir, Murat Tuğberk Curbay


Beşiktaş: Ersin, Rosier, Necip, Saiss, Masuaku, Salih, Gedson, Kartal, Ghezzal, Muleka, Weghorst


Yedekler: Emre Bilgin, Montero, Emrecan Uzunhan, Umut Meraş, N'Koudou, Oğuzhan Akgün, Berkay Vardar, Boyd, Cenk Tosun, Kenan Karaman


Teknik Direktör: Valerien Ismael


Kayserispor: Bilal, Onur, Hosseini, Kolovetsios, Carole, Cardoso, Karimi, Bertolacci, Emrah, Thiam, Gavranovic


Yedekler: Cenk Gönen, Ramazan Civelek, Gökhan Sazdağı, Mensah, Campanharo, Yaw Ackah, Mustafa Pektemek, Mane, İlhan Parlak, Nurettin Korkmaz


Teknik Direktör: Çağdaş Atan

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