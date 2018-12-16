Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 0 - Trabzonspor: 1 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 16.
Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş evinde Trabzonspor ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı bordo-mavili ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
6. dakikada Yusuf'un sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Hüseyin'in kafa vuruşunda Karius topu kornere çeldi.
8. dakikada sağ kanatta topla buluşan Quaresma'nın ceza sahası içine yaptığı ortada Güven'in şutu direğin yanından auta çıktı.
22. dakikada Yusuf Yazıcı'nın kullandığı serbest vuruşta Karius boşa çıkarken Rodallega'dan seken top Nwakaeme'nin önünde kaldı. Bu futbolcunun boş kaleye gönderdiği top üst direkten geri döndü.
31. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Adriano'nun şutunu kaleci Uğurcan çeldi..
45+1. dakikada Quaresma'dan seken top Yusuf'un önünde kaldı. Yusuf'un ceza sahası içine yaptığı ortada Medel'i geçen top Rodallega'da kaldı. Bu futbolcu Karius'u çalımlayıp topu boş kaleye gönderdi. 0-1
Stat: Vodafone Park
Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, İbrahim Çağlar Uyarcan
Beşiktaş: Karius, Dorukhan, Necip, Vida, Adriano, Medel, Atiba, Quaresma, Ljajic, Lens, Güven
Yedekler: Tolga, Oğuzhan, Mustafa Pektemek, Fatih, Gökhan Töre, Gökhan Gönül, Caner, Larin, Utku, Love
Teknik Direktör: Şenol Güneş
Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hüseyin, Toure, Novak, Onazi, Sosa, Abdülkadir, Yusuf, Nwakaeme, Rodallega
Yedekler: Esteban, Kamil, Hosseini, Amiri, Olcay, Hasan, Ekuban, Abdulkadir Parmak, Ibanez, Zeki
Teknik Sorumlu: Ünal Karaman
Gol: Rodallega (dk. 45+1) (Trabzonspor)
Sarı kart: Dorukhan (Beşiktaş)