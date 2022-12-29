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Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 1 - Adana Demirspor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 16.

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş evinde Adana Demirspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı siyah-beyazlıların 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


12. dakikada Gedson Fernandes'in ara pasında sağ taraftan ceza sahası içine giren Wout Weghorst pasını arka direkte bulunan Kevin N'Koudou'ya aktardı. N'Koudou'nun vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya gitti.


14. dakikada Arthur Masuaku'nun ceza sahası dışı sağ tarafından kullandığı serbest vuruşta direkt kaleye giden meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0


17. dakikada Salih Uçan'ın sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde iyi yükselen Tayyip Talha Sanuç'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ertaç Özbir'de kaldı.


27. dakikada Younes Belhanda'nın sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Badou Ndiaye'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Mert Günok'ta kaldı.



Stat: Vodafone


Hakemler: Ali Şansalan, Mehmet Kısal, Kamil Çetin


Beşiktaş: Mert Günok, Valentin Rosier, Welinton, Tayyip Talha Sanuç, Arthur Masuaku, Josef de Souza, Salih Uçan, Gedson Fernandes, Cenk Tosun, Kevin N'Koudou, Wout Weghorst


Yedekler: Ersin Destanoğlu, Dele Alli, Atiba, Emrecan Uzunhan, Nathan Redmond, Kerem Atakan Kesgin, Necip Uysal, Jackson Muleka, Umut Meraş, Tayfur Bingöl


Teknik Direktör: Şenol Güneş


Adana Demirspor: Ertaç Özbir, Svensson, Samet Akaydin, Semih Güler, Kevin Rodrigues, Stambouli, Badou Ndiaye, Fredrik Gulbrandsen, Henry Onyekuru, Younes Belhanda, Emre Akbaba


Yedekler: Vedat Karakuş, Abdurrahim Dursun, Bjarnason, Assombalonga, Akintola, Manev, İsmail Çokçalış, Yusuf Sarı, Erhun Öztümer, Gökhan İnler


Teknik Direktör: Vincenzo Montella


Gol: Arthur Masuaku (dk. 14) (Beşiktaş)


Sarı kartlar: Josef de Souza, Wout Weghorst (Beşiktaş), Badou Ndiaye (Adana Demirspor)

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