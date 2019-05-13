Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 1 - Aytemiz Alanyaspor: 1 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş, sahasında Aytemiz Aanyaspor'u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

4. dakikada kazanılan serbest vuruşta Fennandes'in şutu, Karius'un müdahalesinin ardından direğe çarpıp oyun alınana döndü. Dönen topu Caulker filelerle buluştururken, hakem Cüneyt Çakır VAR'ı dinleyerek ofsayt kararıyla golü geçerli saymadı.

11. dakikada Burak Yılmaz'ın ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Güven'in şutu savunmadan sekti. Dönen topu altı pasın içinde önünde bulan Adem Ljajic, düzgün bir vuruşla takımını önce geçiren golü kaydetti. 1-0

25. dakikada Burak Yılmaz ile verkaç yaparak ceza alanı içine sarkan Caner Erkin, kaleci ile karşı karşıya kalacakken Alanyaspor savunmasından N'Skala ve Welinton'un son andaki müdahalesi ile yerde kaldı. Beşiktaşlı oyuncular penaltı beklerken, VAR'ı dinleyen hakem Çakır, devam kararı verdi.

28. dakikada Güven Yalçın'ın ara pasında savunma arkasında topla buluşan ve ceza alanı içine sarkan Burak Yılmaz'ın plase vuruşu az farkla auta çıktı.

31. dakikada Quaresma'nın aşırtma pasıyla ceza alanı içinde topla buluşan Adriano'nun sert şutu üstten auta çıktı.

42. dakikada Adem Ljajic'in kullandığı korner vuruşunda pası alan Adriano'nun ceza sahası dışından denediği sert şut üstten auta çıktı.

44. dakikada Djalma'nın sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta Mirin'in kafayla uzaklaştırmak istediği top, Caner Erkin'e çarparak filelerle buluştu.

45+2.dakikada Alanyaspor yarı alanında yaşanan karambolde topu önünde bulan Güven'in dönerek yaptığı şutu, kaleci Ufuk güçlükle çeldi.

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Cüneyt Çakır, Tarık Ongun, Alpaslan Dedeş

Beşiktaş: Karius, Adriano, Isimat-Mirin, Vida, Caner, Atiba, Dorukhan, Quaresma, Güven, Adem Ljajic, Burak

Yedekler: Utku, Roco, Rıdvan, Muhayer, Kagawa, Necip, Oğuzhan, Lens, Mustafa Pektemek, Larin

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Aytemiz Alanyaspor: Ufuk, Cenk Ahmet, Caulker, Welinton, N'Skala, Ozan, Tzavellas, Efecan, Djalma Campos, Junior Fernandes, Cisse

Yedekler: Haydar, Emre, Baiano, Hasan, Villafanez, Taha, Joel Obi

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

Goller: Adem Ljajic (dk. 11) (Beşiktaş), Caner Erkin (dk. 44 k.k.) (A.Alanyaspor)