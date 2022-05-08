Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 1 - Fenerbahçe: 1 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 36.
Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Beşiktaş, sahasında Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
46. dakikada Emirhan'ın pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Larin'in kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyondaki vuruşunu ayaklarıyla oyun alanına çeldi.
50. dakikada Serdar'ın sağ kanattan arka direğe yaptığı ortayı Ghezzal ayağıyla altıpas önündeki Larin'e gönderdi. Bu oyuncunun topa iyi yükselerek gerçekleştirdiği kafa vuruşu sol kale direğinden döndü. Ardından savunma meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.
81. dakikada Emirhan'ın orta sahadan ceza sahasında gönderdiği hava topunu Welinton sol taraftan ortaya çevirdi. Can'ın gerilerden gelip yaptığı kafa vuruşu sağ kale direğinin hemen yanından auta çıktı.
Stat: Vodafone Park
Hakemler: Arda Kardeşler, Mustafa Emre Eyisoy, İbrahim Çağlar Uyarcan
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Welinton, Serdar Saatçı (Atiba Hutchinson dk. 86 ?), Umut Meraş (Necip Uysal dk. 75), Kenan Karaman, Josef de Souza, Emirhan İlkhan, Rıdvan Yılmaz, Rachid Ghezzal (Can Bozdoğan dk. 75), Cyle Larin (Güven Yalçın dk. 75), Michy Batshuayi (Kevin N'Koudou dk. 62)
Yedekler: Emre Bilgin, Kerem Kalafat, Oğuzhan Özyakup, Miralem Pjanic, Alex Teixeira
Teknik Direktör: Valerien Ismael
Fenerbahçe: Altay Bayındır, Nazım Sangare, Marcel Tisserand, Filip Novak, Ferdi Kadıoğlu (Çağtay Kurukalıp dk. 90+3 ?), Luiz Gustavo, Miha Zajc, İrfan Can Kahveci (Bright Osayi-Samuel dk. 70), Mert Hakan Yandaş, Diego Rossi, Serdar Dursun (Enner Valencia dk. 70)
Yedekler: Berke Özer, Ertuğrul Çetin, Emir Ortakaya, Burak Kapacak, Jose Sosa, Yusuf Kocatürk, Mergim Berisha
Teknik Direktör: İsmail Kartal
Goller: Novak (dk. 6) (Fenerbahçe), Ghezzal (dk. 31 pen.) (Beşiktaş)
Sarı kartlar: Josef, Welinton, Ghezzal, Ersin, N'Koudou, Rıdvan (Beşiktaş), İrfan Can, Mert Hakan, Ferdi (Fenerbahçe)