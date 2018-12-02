İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 1 - Galatasaray: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 14.

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş, sahasında Galatasaray ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı Beşiktaş'ın 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


8. dakikada ceza sahası içi sol çaprazından Onyekuru, sol çaprazdaki Feghouli'ye pasını aktardı. Feghouli'nin gelişine yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak farklı şekilde auta gitti.


13. dakikada Adriano'nun savunmadan attığı ara pasta Galatasaray yarı sahasında topla buluşan Ljajic'in topu sürüp ceza sahası içi sağ çaprazına girerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak uzak direğin yanından auta gitti.


15. dakikada Adem Ljajic'in ceza sahası içi sol çaprazından kullandığı çift vuruşta meşin yuvarlak barajda Eren'den geri döndü.


17. dakikada hakem Cüneyt Çakır, 14. dakikadaki çift vuruş pozisyonunda VAR yardımıyla topun Eren'in eline çarptığını tespit ederek, penaltıya hükmetti.


18. dakikada Ljajic'in kullandığı penaltı vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Muslera'ya da çarparak ağlara gitti. 1-0


27. dakikada sağ kanattan Ljajic'in içeri çevirdiği topa ön direkte Dorukhan'ın yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Muslera'da kaldı.


33. dakikada sol taraftan Selçuk'un kullandığı kornerde ön direkte Ozan'ın yükselerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direkten oyun alanına geri döndü.


38. dakikada Güven Yalçın'ın pasnda ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Ljajic'in düzelterek yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak kaleci Muslera'da kaldı.


45+3. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazından Ljajic'in kullandığı serbest vuruşta kaleci Muslera topu üstten kornere çeldi.



Stat: Vodafone Park


Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun


Beşiktaş: Karius, Adriano, Necip, Vida, Caner, Medel, Dorukhan, Quaresma, Mustafa Pektemek, Ljajic, Güven Yalçın


Yedekler: Tolga, Oğuzhan, Atiba, Fatih Aksoy, Lens, Gökhan Töre, Gökhan Gönül, Larin, Utku, Love


Teknik Direktör: Şenol Güneş


Galatasaray: Muslera, Ahmet Çalık, Maicon, Ozan, Mariano, Selçuk, Fernando, Nagatomo, Feghouli, Onyekuru, Eren


Yedekler: İsmail Çipe, Linnes, Ömer Bayram, Yunus Akgün, Atalay Babacan, Recep Gül, Gökay Güney, Mustafa Kapı, Celil Yüksel, Muğdat


Teknik Sorumlular: Levent Şahin, Ümit Davala


Gol: Ljajic (dk. 19 pen.) (Beşiktaş)


Sarı kartlar: Eren, Fernando, Selçuk, Mariano (Galatasaray), Medel (Beşiktaş)

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.