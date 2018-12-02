Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 1 - Galatasaray: 0 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş, sahasında Galatasaray'ı 1-0'lık skorla mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

56. dakikada Mariano'nun pasında ceza sahası dışı sağ çaprazında Fernando'nun yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak kaleci Karius'tan döndü. Dönen topu Vida uzaklaştırdı.

60. dakikada Quaresma'nın pasında ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Adriano'nun sert şutunda meşin yuvarlak farklı şekilde auta gitti.

66. dakikada Atiba'nın pasıyla ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Ljajic'in yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak uzak direğin dibinden auta gitti.

66. dakikada ceza sahası içi sol çaprazında Necip'in Onyekuru'ya yaptığı müdahaleyi hakem Cüneyt Çakır penaltı olarak değerlendirdi.

68. dakikada hakem Cüneyt Çakır, VAR yardımıyla pozisyonu tekrar izleyip, Onyekuru'nun topa elle müdahale ettiğini söyledi ve penaltı kararını iptal etti.

71. dakikada Fernando'nun kullandığı serbest vuruşta Onyekuru, ceza sahası dışında topla buluştu. Ceza sahası içerisine girerek kaleciyle karşı karşıya kalan Onyekuru'nun şutunda meşin yuvarlak Karius kaldı.

84. dakikada sağ taraftan Linnes'in ortasında arka direkte Ömer Bayram'ın vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.

88. dakikasında sağ taraftan Muğdat'ın pasında Feghouli ceza sahası içi sağ çaprazında bekletmeden vuruşunda kale önünde Maicon topa topuğuyla dokundu ve meşin yuvarlak auta gitti.

90+ 4. dakikada Quaresma'nın ara pasında sol tarafta Caner topla buluştu. Caner'in sol taraftan ceza sahası içine girerek dar açıdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Muslera kornere çeldi.

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun

Beşiktaş: Karius, Adriano, Necip, Vida, Caner, Medel (Lens dk. 70), Dorukhan, Quaresma, Mustafa Pektemek (Love dk. 81 ?), Ljajic, Güven Yalçın (Atiba dk. 46)

Yedekler: Tolga, Oğuzhan, Fatih Aksoy, Gökhan Töre, Gökhan Gönül, Larin, Utku

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Galatasaray: Muslera, Ahmet Çalık, Maicon (Linnes dk. 78), Ozan, Mariano, Selçuk (Muğdat dk. 74), Fernando, Nagatomo, Feghouli, Onyekuru (Ömer Bayram dk. 83 ?), Eren

Yedekler: İsmail Çipe, Yunus Akgün, Atalay Babacan, Recep Gül, Gökay Güney, Mustafa Kapı, Celil Yüksel

Teknik Sorumlular: Levent Şahin, Ümit Davala

Gol: Ljajic (dk. 18 pen.) (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Eren, Fernando, Selçuk, Mariano (Galatasaray), Medel, Adriano, Ljajic, Karius (Beşiktaş)