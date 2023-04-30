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Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 1 - Galatasaray: 1 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 32.

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş, sahasında Galatasaray ile karşı karşıya geliyor. Maçın ilk yarısı 1-1'lik beraberlikle tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


20. dakikada Oliveira'nın tek pasında sağ kanatta Rashica topla buluştu. Rashica'nın kale önüne gönderdiği topa Icardi'nin vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 0-1


22. dakikada sağ taraftan Hadziahmetovic'in kullandığı köşe vuruşunda kale önünde Saiss kafa vuruşunu yaptı ve meşin yuvarlak yandan auta gitti.


30. dakikada sağ taraftan son çizgiye inen Redmond'un içeri yaptığı ortada kale önünde Cenk'in yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.


35. dakikada sol köşeden Masuaku'nun kullandığı kornerde kale önünde Saiss'in yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1



Stat: Vodafone Park


Hakemler: Ali Şansalan, Ceyhun Sesigüzel, Mehmet Emin Tuğral


Beşiktaş: Mert Günok, Rosier, Saiss, Colley, Masuaku, Hadziahmetovic, Gedson, Redmond, Salih Uçan, Cenk Tosun, Aboubakar


Yedekler: Ersin Destanoğlu, Onur Bulut, Welinton, Umut Meraş, Tayfur Bingöl, Kerem Atakan Kesgin, Necip Uysal, Berkay Vardar, Maxim, Muleka


Teknik Direktör: Şenol Güneş


Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdulkerim Bardakcı, Adekugbe, Oliveira, Torreira, Rashica, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi


Yedekler: Okan Kocuk, Dubois, Kaan Ayhan, Midtsjo, Zaniolo, Berkan Kutlu, Mata, Yunus Akgün, Gomis, Barış Alper Yılmaz


Teknik Direktör: Okan Buruk


Goller: Icardi (dk. 20) (Galatasaray), Saiss (dk. 35) (Beşiktaş)


Sarı kart: Rashica (Galatasaray)

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