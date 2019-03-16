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Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 1 - Göztepe: 0 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 26.

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Göztepe'yi Burak Yılmaz'ın golü ile 1-0 mağlup etti.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


46. dakikada Adem Ljajic'in pasıyla sağ kanatta topla buluşan Quaresma'nın ortasında ceza sahası içinde iyi yükselen Burak Yılmaz'ın kafa vuruşu ağlara gitti. 1-0


54. dakikada Serdar Gürler'in sağ taraftan kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Reis'in kafa vuruşunda kaleci Karius meşin yuvarlağı kurtardı.


58. dakikada Gassama'nın sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde topu alan Serdar'ın kafa vuruşunda kaleci Karius meşin yuvarlağı havada kontrol etti.


67. dakikada Serdar'ın sağ kanattan kullandığı serbest atışta ceza sahası içinde bulunan Deniz Kadah'ın kafa vuruşu kalenin üzerinden dışarıya çıktı.


86. dakikada Agbenyenu'nun ceza yayının sol tarafından şutunu kaleci Karius'ın kornere çeldi.



Stat: Vodafone


Hakemler: Serkan Çınar, Ceyhun Sesigüzel, Kerem Ersoy


Beşiktaş: Karius, Gökhan Gönül, Vida, Medel, Adriano ? (Necip dk. 12, Lens dk. 46), Atiba, Dorukhan, Quaresma, Kagawa (Oğuzhan Özyakup dk. 90 ?), Adem Ljajic, Burak Yılmaz


Yedekler: Utku, Enzo Roco, Rıdvan, Muhayer, Lens, Mustafa, Güven, Larin


Teknik Direktör: Şenol Güneş


Göztepe: Beto, Gassama, Titi, Reis, Agbenyenu, Poko (N'gando dk. 84 ?), Borges (Nabil Ghilas dk. 60), Yasin, Serdar Gürler, Andre Castro, Deniz Kadah (Alpaslan dk. 72)


Yedekler: Göktuğ, Berkan, Kadu, Yalçın, Halil, Tayfur, Jerome


Teknik Direktör: Tamer Tuna


Gol: Burak Yılmaz (dk. 46) (Beşiktaş)


Sarı kart: Yasin (Göztepe)

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