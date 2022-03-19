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Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 1 - Hatayspor: 1 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 30.

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş evinde karşılaştığı Hatayspor ile 1-1 berabere kaldı.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


48. dakikada sağ taraftan ceza sahası içine giren Rachid Ghezzal'ın çaprazdan vuruşunda kaleci Munir meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.


53. dakikada sol kanttan Rıdvan Yılmaz'ın pasında ceza sahası içine sol taraftan giren Güven Yalçın pasını Michy Batshuayi'ye aktardı. Batshuayi'nın kale önünden vuruşunda ise meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya gitti.


59. dakikada Rachid Ghezzal'ın sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Josef de Souza'nın kafa vuruşunda kale önünde Michy Batshuayi'ye de çarpan meşin yuvarlak direğin yanından dışarıya gitti.


81. dakikada Rıdvan Yılmaz'ın ceza sahası dışından uzaktan vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya çıktı.



Stat: Vodafone


Hakemler: Yasin Kol, Esat Sancaktar, İlker Takpak


Beşiktaş: Emre Bilgin, Valentin Rosier, Necip Uysal (Serdar Saatçı dk. 46), Vida, Rıdvan Yılmaz Josef de Souza, Can Bozdoğan (Atiba dk. 76), Rachid Ghezzal, Güven Yalçın (Alex Teixeira dk. 66), Cyle Larin (Kevin N'Koudou dk. 76), Michy Batshuayi


Yedekler: Göktuğ Baytekin, Montero, Gökhan Töre, Kerem Kalafat, Emirhan İlkan, Umut Meraş,


Teknik Direktör: Önder Karaveli


Hatayspor: Munir, Kamil Ahmet Çörekçi, Isaac Sackey, Burak Öksüz, Adekugbe, Onur Ergün, Mehdi Boudjemaa, El Kaabi (Bertuğ Özgür Yıldırım dk. 90+2 ?), Ruben Ribeiro (Selimcan Temel 90+6 ?), Saba Lobjanidze (Dylan Sanit-Louis dk. 79), Mame Diouf


Yedekler: Abdullah Yiğiter, Simon Falette, Kahraba, Fatih Kurucuk, Emre Kaplan, Yassine Benzia, Eren Fansa


Teknik Direktör: Ömer Erdoğan


Goller: Michy Batshuayi (dk. 16) (Beşiktaş), Saba Lobjanidze (dk. 42) (Hatayspor)


Sarı kartlar: Can Bozdoğan (Beşiktaş), El Kaabi, Onur Ergün, Adekugbe, Ruben Ribeiro (Hatayspor)

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