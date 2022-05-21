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Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 1 - İH Konyaspor: 1 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 38.

Spor Toto Süper Lig'in 38. haftasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı İH Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


56. dakikada defansın arkasında sarkan Rahmanovic hızla ceza sahası içine girip kale önünde vuruş yapmak isterken Montero son anda araya girdi ve meşin yuvarlağı kornere gönderdi.


57. dakikada Guilherme'nin sol kanattan ortasında ceza sahası içinde Ahmed Hassan'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü.


66. dakikada Batshuayi'nin ceza yayından yerden vuruşunda kaleci Sehic meşin yuvarlağı çeldi, defans da topu taca gönderdi.


83. dakikada sol kanattan Ghezzal'ın ortasında ceza sahası içinde Güven'in gelişine vuruşunda meşin yuvarlak defansa da çarparak kalenin sağından kornere gitti.


90. dakikada sol taraftan Ghezzal'ın kullandığı köşe vuruşunda ön direkte Batshuayi'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak sol direkten döndü.


90+1. dakikada sol taraftan Ghezzal'ın kullandığı köşe vuruşunda kale önünde iyi yükselen Kenan Karaman'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1



Stat: Vodafone Park


Hakemler: Sarper Barış Saka, Mustafa Sönmez, İbrahim Bozbey


Beşiktaş: Emre, Serdar, Necip, Montero, Kenan, Can (Atiba dk. 68), Emirhan, Umut (Teixeira dk. 81 ?), Ghezzal, N'Koudou (Batshuayi dk. 60), Larin (Güven dk. 60)


Yedekler: Göktuğ, Kerem, Pjanic, Berkay, Emirhan, Aytuğ


Teknik Direktör: Valerien Ismael


İH Konyaspor: Sehic, Barış (Oğulcan dk. 60), Adil, Uğurcan, Guilherme, Soner, Rahmanovic (Endri dk. 71), Michalak (Alberk dk. 87 ?), Hadziahmetovic, Amilton (Bytyqi dk. 72), Cikalleshi (Ahmed Hassan dk. 46)


Yedekler: Eray, Erten, Ekrem, Mpoku, Ahmet


Teknik Direktör: İlhan Palut


Goller: Kenan Karaman (dk. 90+1) (Beşiktaş), Rahmanovic (dk. 42) (İH Konyaspor)


Sarı kartlar: Serdar, Ghezzal, Montero (Beşiktaş), Cikalleshi, Sehic, Ahmed Hassan (İH Konyaspor)

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