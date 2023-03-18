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Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 1 - İstanbulspor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 26.

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş, sahasında İstanbulspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı siyah-beyazlı 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


18. dakikada Eze'nin pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Ethemi'nin kaleye sokularak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan auta gitti.


22. dakikada sağ taraftan Ghezzal'ın kullandığı köşe vuruşunda top ön direkte yükseklik kazandı. Ceza yayı üzerinde topa sahip olan Masuaku'nun sert şutunda meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.


42. dakikada sağ taraftan Ghezzal'in kullandığı köşe atışında arka direkte Cenk'in yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0



Stat: Vodafone Park


Hakemler: Ali Şansalan, Cevdet Kömürcüoğlu, Murat Altan


Beşiktaş: Mert Günok, Onur Bulut, Tayyip Sanuç, Colley, Masuaku, Salih Uçan, Hadziahmetovic, Ghezzal, Cenk Tosun, Gedson, Aboubakar


Yedekler: Ersin Destanoğlu, Rosier, Saiss, Umut Meraş, Tayfur Bingöl, Redmond, Necip Uysal, Berkay Vardar, Maxim, Muleka


Teknik Direktör: Şenol Güneş


İstanbulspor: Jensen, Duhaney, Loshaj, Mehmet Yeşil, Duhan Aksu, Lokilo, Muammer Sarıkaya, Ba, Ethemi, Deli, Eze


Yedekler: Alp Arda, Oğuzhan Berber, Ologo, Ali Yaşar, Mehremic, Onur Ergün, Kerem Şen, Veliu, Emir Kaan Gültekin, Topalli


Teknik Direktör: Fatih Tekke


Gol: Cenk Tosun (dk. 42) (Beşiktaş)


Sarı kart: Duhan Aksu (İstanbulspor)

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