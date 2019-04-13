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Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 1 - Medipol Başakşehir: 1 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 28.

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş, sahasında Medipol Başakşehir ile karşı karşıya geliyor. Mücadelenin ilk yarısı 1-1'lik beraberlikle tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


7. dakikada sağ taraftan Ljajic'in kullandığı köşe vuruşunda kale önünde Vida'nın yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Mert'te kaldı.


22. dakikada ceza sahası içi sağ tarafından son çizgiye inerek Robinho'nun verdiği pasta ön direkte Visca topla buluştu. Visca'nın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Karius'tan döndü. Dönen topu Gökhan Gönül kornere gönderdi.


23. dakikada sol taraftan Emre'nin kullandığı köşe vuruşunda ön direkte Attamah kafa vuruşunu yaptı. Attamah'ın yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Karius oyun alanına çeldi.


24. dakikada sağ taraftan Visca'nın içeri çevirdiği topa kale önünde Elia'nın vuruşunda kaleci Karius, meşin yuvarlağı oyun alanına çeldi.


35. dakikada ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan Visca'nın arka direğe açtığı topa Robinho'nun yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1


42. dakikada sağ taraftan Ljajic'in kullandığı köşe vuruşunda ön direkte Gökhan Gönül kafayı vurdu. Gökhan'ın kafa vuruşunda kaleci Mert'ten dönen topu kale önünde Atiba, vole ile tamamlayarak meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-1


45+1. dakikada sol kanattan Caner verdiği pasta ceza sahası içi sol çaprazında topla Dorukhan buluştu. Dorukhan'ın önünü boşaltarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak uzak direk tarafından auta gitti.



Stat: Vodafone Park


Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun


Beşiktaş: Karius, Gökhan Gönül, Vida, Mirin, Caner, Medel, Atiba, Dorukhan, Lens Ljajic, Burak Yılmaz


Yedekler: Oğuzhan, Roco, Güven, Necip, Muhayyer Oktay, Kagawa, Alpay, Rıdvan, Larin,Utku


Teknik Direktör: Şenol Güneş


Medipol Başakşehir: Mert, Caiçara, Mahmut, Attamah, Clichy, İrfan Can, Emre, Visca, Elia, Mossoro, Robinho


Yedekler: Volkan Babacan, Adebayor, Kudriashov, Arda, Napoleoni, Demba Ba, Soner, Uğur, Serdar, Gökhan İnler


Teknik Direktör: Abdullah Avcı


Goller: Robinho (dk. 35) (Medipol Başakşehir), Atiba (dk. 42) (Beşiktaş)


Sarı kartlar: Caner, Burak Yılmaz (Beşiktaş), Elia (Medipol Başakşehir)

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