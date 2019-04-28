Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 1 - MKE Ankaragücü: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 30.
Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş, MKE Ankaragücü'nü konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı siyah-beyazlı ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
6. dakikada Boyd'un pasında ceza alanı içinde topla buluşan Orgill'in çaprazdan yaptığı sert vuruş, Karius'tan müdahalesiyle oyun alanına döndü. Dönen topu Beşiktaş savunması uzaklaştırdı.
8. dakikada Güven Yalçın'ın orta sahadan yolladığı pası alan Burak Yılmaz, sol köşeden rakibini ekarte ederek yaptığı sert vuruşta topu köşeden filelerle buluşturdu. 1-0
18. dakikada uzun topla sol çaprazda topla buluşan Sacko'nun ceza alanı içine girip yaptığı vuruş, Gökhan Gönül'e çarpıp kornere çıktı.
30. dakikada sağ çaprazdan kullanılan korner atışında Canteros'un ortasına iyi yükselen Pazdan'ın kafa vuruşunu Karius güçlükle kornere tokatladı.
34. dakikada Caner Erkin'in savunmadan uzaklaştırmak istediği topla buluşan Sedat'ın ceza alanı dışından yaptığı sert vuruşu Karius kornere yolladı.
45+2. dakikada gelişen Ankaragücü atağında Moke'nin ceza sahası dışından yaptığı şut girişiminde top Karius'ta kaldı.
Stat: Vodafone Park
Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Kemal Yılmaz
Beşiktaş: Karius, Gökhan, Vida, Mirin, Caner, Atiba, Dorukhan, Güven, Lens, Ljajic, Burak
Yedekler: Utku, Adriano, Roco, Quaresma Mustafa, Oğuzhan, Necip, Muhayer, Kagawa, Larin
Teknik Direktör: Şenol Güneş
MKE Ankaragücü: Altay, Kitsiou, Kulusic, Pazdan, Pinto, Moke, Sedat, Hector Canteros, Sacko, Boyd, Orgill
Yedekler: Korcan, Mehmet Sak, Alihan, Mahmut, İlhan, Cebrail, Scarione, Moulin, Sadaev, Kaan
Teknik Direktör: Mustafa Kaplan
Gol: Burak Yılmaz (dk. 8) (Beşiktaş)