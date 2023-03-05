Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 1 - MKE Ankaragücü: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 24.
Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş, sahasında MKE Ankaragücü ile karşı karşıya geliyor. Maçın ilk yarısı siyah-beyazlı ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
2. dakikada Salih'in pasında sol kanatta topla buluşan Redmond'un sol çaprazdan ceza sahasına girip yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak uzak direk tarafından auta gitti.
9. dakikada Onur Bulut'un sağ taraftan yaptığı ortada kale önünde Cenk'in yaptığı dokunuşta meşin yuvarlağı kaleci Gökhan Akkan oyun alanına çeldi.
22. dakikada ceza sahası dışından Masuaku'nun kullandığı serbest vuruşta MKE Ankaragücü savunmasından döndü. Dönen topla ceza yayı önünde buluşan Redmond'un sert şutunda meşin yuvarlak direğin yanından auta gitti.
40. dakikada sol kanattan Hadziahmetovic'in kullandığı serbest vuruşta top direkt kaleye yöneldi. Kaleci Gökhan Akkan'dan dönen topu takip eden Salih'in vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 1-0
45+1. dakikada sol taraftan son çizgiye inen Redmond'un yerden ortasında Cenk'in bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Gökhan Akkan ayaklarıyla oyun alanına çeldi.
45+3. dakikada sol taraftan Gedson'un yerden içeri çevirdiği topa Cenk Tosun'un bekletemeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı Gökhan Akkan oyun alanına çeldi.
Stat: Vodafone Park
Hakemler: Volkan Bayarslan, Serkan Ok, Kemal Yılmaz
Beşiktaş: Mert Günok, Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Colley, Masuaku, Hadziahmetovic, Salih Uçan, Redmond, Gedson, Cenk Tosun, Aboubakar
Yedekler: Ersin Destanoğlu, Rosier, Necip Uysal, Berkay Vardar, Wellinton, Saiss, Semih Kılıçsoy, Muleka, Maxim, Tayfur Bingöl
Teknik Direktör: Şenol Güneş
MKE Ankaragücü: Gökhan Akkan, Malcuit, Radakovic, Mujakic, Hasan Ali Kaldırım, Diack, Moreira, Emre Kılınç, Zahid, Beridze, Sowe
Yedekler: Bahadır Han Güngördü, Marlon, Atakan Çankaya, Chatzigiovanis, Dokanovic, Arda Ünyay, Moussiti-Oko, Taylan Antalyalı, Wilson, Fıratcan Üzüm
Teknik Direktör: Sedat Ağçay
Gol: Salih Uçan (dk. 40) (Beşiktaş)