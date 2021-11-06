Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 1 - Trabzonspor: 2 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş sahasında karşılaştığı Trabzonspor'a 2-1 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

49. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazda çizginin hemen önünde topla buluşan Güven'in yaptığı plase vuruşu kaleci Uğurcan parmaklarının ucuyla kornere gönderdi.

62. dakikada savunmadan çıkarken Trondsen'in sol taç çizgisi yakınlarından kaleci Uğurcan'a verdiği geri pasta araya giren Larin topun sahibi oldu. Ceza sahasına giren Larin'in topuna savunmada Hüseyin müdahale etse de meşin yuvarlak Uğurcan'ı geçerek tekrar Larin'in önünde kaldı. Bu oyuncunun biraz ilerledikten sonra sol çaprazdan boş kaleye yaptığı vuruş ağlara gitti. 1-1

87. dakikada Hamsik'in sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza alanına yapılan ortaya penaltı noktası üzerinde iyi yükselen Hugo'nun kafa vuruşu yandan auta çıktı.

90+6. dakikada Trabzonspor yarı sahasından hızlı çıkan Cornelius, pasını sol kanattaki Nwakaeme'ye aktardı. Nwakaeme ceza sahasına girdikten sonra topu tekrar sağ taraftaki Cornelius'a verdi. Bu oyuncunun hafif çapraz pozisyondan yaptığı vuruş filelerle buluştu. 1-2

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Erkan Özdamar, İbrahim Çağlar Uyarcan, Erdinç Sezertam

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Valentine Rosier, Welinton, Domagoj Vida, Umut Meraş, Josef de Souza, Miralem Pjanic (Atiba Hutchinson dk. 82 ?), Rachide Ghezzal, Alex Teixeira (Salih Uçan dk. 75), Cyle Larin (Kenan Karaman dk. 85 ?), Güven Yalçın (Kevin N'Koudou dk. 75)

Yedekler: Mert Günok, Rıdvan Yılmaz, Francisco Montero, Oğuzhan Özyakup, Mehmet Topal, Necip Uysal

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Dorukhan Toköz (Serkan Asan dk. 78), Hüseyin Türkmen (Stefano Denswil dk. 66), Vitor Hugo, Anders Trondsen, Berat Özdemir (Yusuf Sarı dk. 78), Marek Hamsik, Abdülkadir Ömür, Anthony Nwakaeme, Anastasios Bakasetas (Manolis Siopis dk. 31), Jorge Djaniny (Andreas Cornelius dk. 67)

Yedekler: Erce Kardeşler, İsmail Köybaşı, Yunus Mallı, Abdulkadir Parmak, Ahmetcan Kaplan

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Goller: Abdülkadir Ömür (dk. 45+4), Cornelius (dk. 90+ 6) (Trabzonspor), Larin (dk. 62) (Beşiktaş)

Kırmızı kart: Uğurcan Çakır (Maç sonu) (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Dorukhan, Siopis, (Trabzonspor), Larin, Vida, Welinton, Josef (Beşiktaş)