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Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 2 - Atiker Konyaspor: 1 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 25.

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş, Atiker Konyaspor'u ağırlıyor. Mücadelenin ilk 45 dakikası, siyah-beyazlıların 2-1'lik üstünlüğüyle geçildi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


4. dakikada sol kanattan Adem Ljajic'in ortasında ceza sahası içinde Lens'in vuruşunda top kaleci Serkan Kırıntışı'dan döndü.


14. dakikada Burak Yılmaz'ın ara pasında topla buluşan Adem Ljajic, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-0


20. dakikada Miloseviç'in savunma arasına attığı pasla buluşan Ömer Ali'nin kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki vuruşunda top ağlara gitti. 1-1


24. dakikada Ljajic'in kafa ile indirdiği topta Lens'in sert şutunu önce Serkan çeldi. Ardından direğe çarparak oyun alanına dönen topu Konya savunması uzaklaştırdı.


34. dakikada kendisine yapılan faul sonucu kazanılan frikikte topun başına geçen Burak Yılmaz, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 2-1




Stat: Vodafone Park


Hakemler: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Cevdet Kömürcüoğlu


Beşiktaş: Karius, Gökhan, Vida, Necip, Adirano, Medel, Atiba, Quaresma, Lens, Ljajic, Burak Yılmazx


Yedekler: Utku, Ersin, Oğuzhan, Roco, Mustafa, Güven, Kagawa, Caner, Muhayer, Larin


Teknik Direktör: Şenol Güneş


Atiker Konyaspor: Serkan, Skubic, Uğur, Volkan, Filipovic, Jevtovic, Opanasenko, Ömer Ali, Traore ? (Hadziahmetoviç dk. 36 ?), Miloseviç, Mücahit Can


Yedekler: Ertuğrul, Mücahit, Selim, Ali Turan, Zuta, Jonsson, Ali Çamdalı, Fofana


Teknik Direktör: Aykut Kocaman


Goller: Ljajic (dk. 14), Burak Yılmaz (dk. 34) (Beşiktaş), Ömer Ali (dk. 20) (A.Konyaspor)


Sarı kartlar: Ljajic, Necip (Beşiktaş), Mücahit Can, Filipovic (A.Konyaspor)

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