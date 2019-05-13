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Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 2 - Aytemiz Alanyaspor: 1 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 32.

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş, sahasında Aytemiz Aanyaspor'u konuk etti. Mücadele, siyah-beyazlıların 2-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


55. dakikada Adem Ljajic'in pasını alan Quaresma, ceza sahası dışından sol ayağıyla yaptığı sert vuruşla topu filelere gönderdi. 2-1


61. dakikada Güven ile verkaç yaparak ceza sahasına sarkan Adem Ljajic'in şutunu kaleci Ufuk iki hamlede kontrol etti.


64. dakikada sağ kanattan açılan ortayı Welinton kafayla Caulker'e indirdi. Caulker'in vuruşu ise yandan auta çıktı.


82. dakikada Adem'in Burak Yılmaz'a gönderdiği ara pasını Alanyaspor savunması kesti. Topu önünde bulan Lens'in sert şutu ise üstten auta çıktı.


89. dakikada Quaresma'nın sol kanattan açtığı ortaya Lens, gelişine vuruş yaptı. Ancak top farklı bir şekilde üstten auta çıktı.


90+3. dakikada sağ kanattan Hasan Ayaroğlu'nun ortasına iyi yükselen Caulker'in kafa vuruşunun Karius çeldi.


90+3. dakikada hızlı gelişen Beşiktaş atağında Quaresma'nın ceza sahası içinde pasını çıkardığı Kagawa, müsait durumda yaptığı vuruşta topu auta yolladı.



Stat: Vodafone Park


Hakemler: Cüneyt Çakır, Tarık Ongun, Alpaslan Dedeş


Beşiktaş: Karius, Adriano, Isimat-Mirin, Vida, Caner, Atiba, Dorukhan (Lens dk. 81 ?), Quaresma, Güven (Kagawa dk. 68), Adem Ljajicx (Necip dk. 88 ?), Burak


Yedekler: Utku, Roco, Rıdvan, Muhayer, Oğuzhan, Mustafa Pektemek, Larin


Teknik Direktör: Şenol Güneş


Aytemiz Alanyaspor: Ufuk, Cenk Ahmet, Caulker, Welinton, N'Skala, Ozan, Tzavellas, Efecan (Hasan dk. 78), Djalma Campos, Junior Fernandes (Villafanez dk. 65), Cisse


Yedekler: Haydar, Emre, Baiano, Taha, Joel Obi


Teknik Direktör: Sergen Yalçın


Goller: Adem Ljajic (dk. 11), Quaresma (dk. 55) (Beşiktaş), Caner Erkin (dk. 44 k.k.) (A.Alanyaspor)


Sarı Kartlar: Dorukhan, Necip (Beşiktaş), N'Skala (A.Alanyaspor)

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