Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 2 - Giresunspor: 1 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş, sahasında Giresunspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı siyah-beyazlıların 2-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

3. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazından Ghezzal'ın ortasında Cenk Tosun'un arka direkte yaptığı kafa vuruşunda top kaleci Ferhat'ta kaldı.

21. dakikada Mejia'nın ortasında ceza sahası içinde topu kontrol eden Riad Bajic, Borja Sainz'e pasını aktardı. Sainz'in son çizgiye inerek yaptığı ortada Bajic'in altıpas üzerinden bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1

23. dakikada Colley'in ortasında ceza sahası içinde topu kontrol eden Aboubakar, rakibini geçerek yaptığı sert şutta kaleci Ferhat meşin yuvarlağı kornere çeldi.

27. dakikada kendi yarı alanından çıkmaya çalışan Beşiktaş'ta Amir Hadziahmetovic'in hatalı pasını kapan Borja Sainz'in ceza sahasına girmeden yaptığı vuruşta top az farkla üstten dışarı gitti.

30. dakikada Aboubakar'ın ceza sahasına derinlemesine pasında Cenk Tosun, sağ çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Ferhat topu ayaklarıyla oyun alanına çeldi.

37. dakikada Salih Uçan'ın ceza sahası yayı önünden yaptığı vuruşta top Alexis Perez'in eline çarparken, hakem Atilla Karaoğlan penaltı noktasını gösterdi.

39. dakikada penaltı atışını kullanan Aboubakar, meşin yuvarlağı kaleci Ferhat'ın sağından filelere gönderdi. 1-1

42. dakikada sağ taraftan topla ilerleyen Ghezzal'ın, ceza sahası içi sağ çaprazından sert ortasında meşin yuvarlak uzak direğe çarparak taca çıktı.

45+5. dakikada Ghezzal'ın pasında ceza sahası sağ çaprazda topu kontrol eden Aboukakar'ın uzak köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-1

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Ceyhun Sesigüzel, Abdullah Bora Özkara

Beşiktaş: Mert Günok, Onur Bulut, Roman Saiss, Omar Colley, Arthur Masuaku, Salih Uçan, Amir Hadziahmetovic, Rachid Ghezzal, Nathan Redmond, Cenk Tosun (Gedson Fernandes dk. 35), Vincent Aboubakar

Yedekler: Ersin Destanoğlu, Valentin Rosier, Kerem Atakan Kesgin, Necip Uysal, Berkay Vardar, Jackson Muleka, Alexandru Maxim, Umut Meraş, Tayfur Bingöl

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Giresunspor: Ferhat Kaplan, Hayrullah Bilazer, Ramon Arias, Alexis Perez, Alper Uludağ, Jorman Campuzano, Brandley Kuwas, Görkem Sağlam, Robert Mejia, Borja Sainz, Riad Bajic

Yedekler: Onurcan Piri, Talha Ülvan, Arda Kılıç, Doğan Can Davas, Rahmetullah Berişbek, Murat Cem Akpınar, Vukan Savicevic, Kadir Seven, Mert Han Kurt, Faruk Can Genç

Teknik Direktör: Hakan Keleş

Goller: Riad Bajic (dk. 21) (Giresunspor), Aboubakar (dk. 39 pen. ve 45+5) (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Alexis Perez, Brandley Kuwas (Giresunspor)