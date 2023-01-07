Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 2 - Kasımpaşa: 1 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş evinde karşılaştığı Kasımpaşa'yı 2-1'lik skorla mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

69. dakikada sağ çaprazdan ceza sahasına giren Fall ortasını yaptı. Penaltı noktası yakınlarında Ahmet Engin'in yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 2-1

73. dakikada Gedson'un pasında ceza sahası dışında topla buluşan Muleka'nın sert şutunda meşin yuvarlağı kaleci Ertuğrul kornere çeldi.

86. dakikada ceza sahası içi sağ tarafından Fall'un yaptığı ortada arka direkte Ben Ouannes'in yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

89. dakikada sağ taraftan Fall'un kullandığı köşe vuruşunda kale önünde Graovac'ın yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Mert oyun alanına çeldi. Dönen topu Beşiktaş savunması uzaklaştırdı.

90+2. dakikada sol çaprazdan ceza sahasına giren Gedson Fernandes'in plase şutunda meşin yuvarlak uzak direk tarafından auta gitti.

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Zorbay Küçük, Volkan Ahmet Narinç, Mustafa Sönmez

Beşiktaş: Mert Günok, Tayfur Bingöl, Welinton, Tayyip Talha Sanuç, Arthur Masuaku, Salih Uçan (Umut Meraş dk. 90+3 ?), Gedson Fernandes, Cenk Tosun (Atiba dk. 62), Nathan Redmond (Saiss dk. 83 ?), N'Koudou (Muleka dk. 62), Wout Weghorst

Yedekler: Ersin Destanoğlu, Dele Alli, Emrecan Uzunhan, Necip Uysal, Berkay Vardar, Oğuzhan Akgün

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran, Florent Hadergjonaj (Ahmet Emin Engin dk. 29), Ryan Donk, Daniel Graovac, Yasin Özcan (Petretta dk. 46), Aytaç Kara (Bahoken dk. 65), Mickael Tirpan, Valentin Eysseric, Mamadou Fall, Mortadha Ben Ouannes, Haris Hajradinovic (Celina dk. 46)

Yedekler: Erdem Canpolat, Tunay Torun, Yunus Mallı, Sadık Çiftpınar, Mehmet Feyzi Yıldırım, Berat Kalkan

Teknik Direktör: Selçuk İnan

Goller: Cenk Tosun (dk. 28), Wout Weghorst (dk. 45+6) (Beşiktaş), Ahmet Engin (dk. 69) (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Selçuk İnan, Haris Hajradinovic, Mamadou Fall, Ryan Donk, Raoul Petretta (Kasımpaşa) Welinton, Salih Uçan (Beşiktaş)