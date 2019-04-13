Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 2 - Medipol Başakşehir: 1 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Medipol Başakşehir'i 2-1'lik skorla mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

52. dakikada sağ çaprazdan Gökhan Gönül'ün yaptığı ortada Lens topuk pasıyla arkaya aktardı. Kale önünde topu önünde bulan Burak'ın bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-1

62. dakikada sağ taraftan Ljajic'in kullandığı köşe vuruşunda ön direkte Dorukhan'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Mert kornere çeldi.

65. dakikada Ljajic ile yaptığı verkaç sonrası ceza yayı üstünde topla buluşan Kagawa'nın kaleci Mert'i önde görmesiyle yaptığı aşırtma vuruşta meşin yuvarlak direğin dibinden auta gitti.

73. dakikada sağ taraftan Gökhan Gönül'ün içeri çevirdiği topa kale önünde Burak'ın yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Mert'te kaldı.

90+2. dakikada Kagawa'nın sol kanattan açtığı ortaya penaltı noktasında iyi yükselen Güven'in kafa vuruşu yandan auta çıktı.

90+4. dakikada Mossoro'nun ara pasında ceza alanı içinde sağ çaprazda topla buluşan Visca'nın sert şutu Vida'nın göğsüne çarpıp kornere çıktı.

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun

Beşiktaş: Karius, Gökhan Gönül, Vida, Mirin, Caner, Medel (Kagawa dk. 61), Atiba, Dorukhan, Lens (Güven dk. 84 ?), Ljajic, Burak Yılmaz (Larin dk. 90+3 ?)

Yedekler: Oğuzhan, Roco, Necip, Muhayyer Oktay, Alpay, Rıdvan,Utku

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Medipol Başakşehir: Mert, Caiçara, Mahmut, Attamah, Clichy, İrfan Can (Arda dk. 65), Emre, Visca, Elia (Ba dk. 72), Mossoro, Robinho (Napoleoni dk. 87 ?)

Yedekler: Volkan Babacan, Adebayor, Kudriashov, Soner, Uğur, Serdar, Gökhan İnler

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Goller: Robinho (dk. 35) (Medipol Başakşehir), Atiba (dk. 42), Burak Yılmaz (dk. 52) (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Caner, Burak Yılmaz (Beşiktaş), Elia, Emre (Medipol Başakşehir)