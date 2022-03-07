Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 2 - Medipol Başakşehir: 2 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 28.
Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş, sahasında karşı karşıya geldiği Medipol Başakşehir ile 2-2 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
54. dakikada sağ kanattan çalımlarla ceza sahası içine giren Ghezzal topu yerden ön direğe ortaladı. Alex Teixeira'nın vuruşunda direkten dönen topu Kenan Karaman tamamladı. 2-2
60. dakikada Can Bozdoğan sağ kanattan aldığı topla hızla ceza sahası içine girdi ve şutunu çekti ancak meşin yuvarlak direğin hemen yanından auta çıktı.
Stat: Vodafone Park
Hakemler: Erkan Özdamar, Süleyman Özay, Bahtiyar Birinci
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Welinton (Necip Uysal dk. 46), Serdar Saatçı, Umut Meraş, Atiba, Can Bozdoğan (Larin dk. 87 ?), Ghezzal, Teixeira (Emirhan İlkhan dk. 83 ?), Kenan Karaman, Güven Yalçın (Batshuayi dk. 77)
Yedekler: Emre Bilgin, Rıdvan Yılmaz, Montero, Gökhan Töre, Mehmet Topal, Kerem Kalafat
Teknik Direktör: Önder Karaveli
Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Caiçara (Ömer Ali Şahiner dk. 75), Duarte, Ravil Tagir, Hasan Ali, Tolga Ciğerci, Serdar Gürler, Berkay Özcan (Chadli dk. 66), Aleksic (Pizzi dk. 85 ?), Trezeguet (Salih Uçan dk. 85 ?), Okaka (Gulbrandsen dk. 75)
Yedekler: Muhammed Şengezer, Epureanu, Deniz Türüç, Emre Çolak, Atabey Çiçek
Teknik Direktör: Emre Belezoğlu
Goller: Trezeguet (dk. 35), Okaka (dk. 45+4) (Medipol Başakşehir), Güven Yalçın (dk. 41), Kenan Karaman (dk. 54 (Beşiktaş)
Sarı kartlar: Serdar Gürler, Caiçara, Trezeguet (M.Başakşehir) Güven Yalçın, Serdar Saatçı, Rosier (Beşiktaş)