Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 2 - Trabzonspor: 2 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 16.
Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş evinde Trabzonspor ile karşılaştı. Müsabaka 2-2'lik eşitlikle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
47. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Onazi'nin ceza sahası dışına verdiği pasta Nwakaeme'nin plasesinde meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-2
52. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazdan Yusuf'un vuruşunu kaleci Karius oyun alanı içine çeldi.
54. dakikada sol kanatta topla buluşan Caner'in ceza sahası içine indirdiği topta Ljajic'in şutu direğin üstünden auta çıktı.
57. dakikada sol kanattan Caner'in ceza sahası içine açtığı ortada topla buluşan Dorukhan'ın şutunda Onazi'nin müdahalesinde meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-2
65. dakikada Ljajic'in sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde topla buluşan Vida'nın kafa vuruşunu kaleci Uğurcan kornere çeldi.
68. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Gökhan'ın ceza sahası içine verdiği pasta Dorukhan'ın şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti ancak Halil Umut Meler VAR'a gitti ve gol ofsayt sebebiyle iptal edildi.
86. dakikada sol kanatta topla buluşan Amiri'nin şutunu kaleci Karius kornere çeldi.
87. dakikada sağ kanatta topla buluşan Ljajic'in ceza sahası içine açtığı ortada Caner'in kafa vuruşu kaleci Uğurcan kurtardı.
90+3. dakikada Gökhan'ın sağ kanattan ceza sahası içine ortasında ceza sahası içinde Caner'in kafa vuruşu direğe çarpıp auta çıktı.
90+6. dakikada Ljajic'in kullandığı kornerde Gökhan'ın kafası Uğurcan'dan sekti. Son olarak arka direkte Mustafa kafayla topu filelere gönderdi. 2-2
Stat: Vodafone Park
Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, İbrahim Çağlar Uyarcan
Beşiktaş: Karius, Dorukhanx, Necip (Gökhan Gönül dk. 46), Vida, Adriano, Medel, Atiba, Quaresma (Caner dk. 46), Ljajic, Lens, Güven (Mustafa Pektemek dk. 82)
Yedekler: Tolga, Oğuzhan, Fatih, Gökhan Töre, Larin, Utku, Love
Teknik Direktör: Şenol Güneş
Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hüseyin, Toure, Novak, Onazi, Sosa (Batuhan dk. 65), Abdülkadir, Yusuf (Amiri dk. 85 ?), Nwakaeme (Ekuban dk. 74), Rodallega
Yedekler: Esteban, Kamil, Hosseini, Olcay, Abdulkadir Parmak, Ibanez, Zeki
Teknik Sorumlu: Ünal Karaman
Goller: Rodallega (dk. 45+1), Nwakaeme (dk. 47) (Trabzonspor), Onazi (dk. 57 k.k.), Mustafa (dk. 90+6) (Beşiktaş)
Sarı kartlar: Dorukhan, Ljajic, Caner (Beşiktaş), Pereira (Trabzonspor)