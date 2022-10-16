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Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 2 - Trabzonspor: 2 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 10.

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş, evinde karşılaştığı Trabzonspor ile 2-2 berabere kaldı.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


59. dakikada Josef de Souza'nın geri pasında araya giren Umut Bozok pasını Enis Bardhi'ye aktardı. Bardhi'nin ceza sahası içine girer girmez yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalenin sağından dışarıya gitti.


70. dakikada Nathan Redmond'ın sağ kanattan ceza sahası içinde ortasında Wout Weghorst'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten döndü. Daha sonra topu önünde bulan Cenk Tosun kale önünden vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-2


86. dakikada Gedson Fernandes'in orta sahanın solundan uzun pasında defansın arkasına sarkan Muleka'nın ceza sahası içi sol çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı.


90. dakikada Yusuf Yazıcı'nın ceza sahası dışından kaleyi karşıdan gören bir yerden yaptığı plase vuruşunda kaleci Ersin Destanoğlu meşin yuvarlağı kornere çeldi.


90+5. dakikada Yusuf Yazıcı'nın Gedson Fernandes'e yaptığı müdahale sonrasında hakem Ali Şansalan, Yusuf'a sarı kart gösterdi. Daha sonra VAR'dan pozisyonu izleyen Ali Şansalan, Yusuf Yazıcı'ya direkt kırmızı kart verdi.



Stat: Vodafone Park


Hakemler: Ali Şansalan, Cevdet Kömürcüoğlu, Süleyman Özay


Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Valentin Rosier, Tayyip Talha Sanuç, Francisco Montero, Arthur Masuaku, Josef de Souza, Salih Uçan (Gedson Fernandes dk. 68), Rachid Ghezzal (Nathan Redmond dk. 45+1), Dele Alli (Cenk Tosun dk. 67), Kevin N'Koudou (Jackson Muleka dk. 84 ?), Wout Weghorst


Yedekler: Mert Günok, Kerem Atakan Kesgin, Necip Uysal, Welinton, Umut Meraş, Tayfur Bingöl


Teknik Direktör: Valerien Ismael


Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Larsen, Marc Bartra, Vitor Hugo, Eren Elmalı (Denswil dk. 85 ?), Gbamin, Marek Hamsik (Yusuf Yazıcı dk. 80 ?), Bakasetas (Siopis dk. 80 ?), Abdülkadir Ömür (Umut Bozok dk. 56 ?), Trezeguet, Maxi Gomez (Enis Bardhi dk. 56)


Yedekler: Muhammet Taha Tepe, Hüseyin Türkmen, Doğucan Haspolat, Naci Ünüvar, Yusuf Erdoğan


Teknik Direktör: Abdullah Avcı


Goller: Maxi Gomez (dk. 11), Trezeguet (dk. 36) (Trabzonspor), Larsen (dk. 29 k.k.), Cenk Tosun (dk. 70) (Beşiktaş)


Kırmızı kart: Yusuf Yazıcı (dk. 90+6) (Trabzonspor)


Sarı kartlar: Valentin Rosier, Cenk Tosun, Valerien Ismael (Beşiktaş), Bakasetas, Enis Bardhi, Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

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