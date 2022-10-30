Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 2 - Ümraniyespor: 1 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş, Ümraniyespor'u ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-1'lik üstünlüğüyle sonra erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

3. dakikada ceza sahasında Weghorst'un çevirmek istediği top Allyson'un eline çarptı. Hakem Tugay Kaan Numanoğlu, bir süre VAR ile görüştükten sonra pozisyonu izleyip penaltı kararı verdi.

5. dakikada penaltı atışını kullanmak için topun başına geçen Cenk Tosun, meşin yuvarlağı kalecinin sağından ağlarla buluşturdu. 1-0

33. dakikada Gedson kendi yarı sahasında kazandığı topu Cenk Tosun ile buluşturdu. Meşin yuvarlakla birlikte sol kanada doğru hareketlenen Cenk, pasını ters koşu yapan Weghorst ile aktardı. Bu oyuncunun ceza alanına girip sağ çaprazdan yerden çektiği şut filelere gitti. 2-0

43. dakikada sol kanatta Rosier'e yaptığı baskı sonucu topu kazanan del Valle'nin ceza sahasına ortasında ön direkte Avounou'nun kafa vuruşu yandan dışarı çıktı.

45. dakikada Umut'un sağ kanattan gönderdiği pasta ceza sahası dışı hafif sağ çaprazında topla buluşan del Valle'nin sert şutu filelerle buluştu. 2-1

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Ceyhun Sesigüzel, Osman Gökhan Bilir

Beşiktaş: Mert Günok, Valentin Rosier,, Tayyip Talha Sanuç, Romain Saiss, Arthur Masuaku, Josef de Souza, Gedson Fernandes, Dele Alli, Salih Uçan, Wout Weghorst, Cenk Tosun

Yedekler: Ersin Destanoğlu, Francisco Montero, Welinton, Umut Meraş, Tayfur Bingöl, Kevin N'koudou, Nathan Redmond, Kerem Atakan Kesgin, Necip Uysal, Jackson Muleka

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Ümraniyespor: Anıl Demir, Strahil Popov, Allyson Santos, Mustafa Eser, Onur Atasayar, Isaac Sackey, Geraldo, Serkan Göksu, Durel Avounou, del Valle, Umut Nayir

Yedekler: Orkun Özdemir, Ermir Lenjani, Valentin Gheorghe, Yunus Emre Mertoğlu, Metehan Mimaroğlu, Oğuz Gürbulak, Fatih Yiğit Şanlitürk, Kartal Yılmaz, Adel Bettaieb, Antonio Mrsic

Teknik Direktör: Recep Uçar

Goller: Cenk Tosun (dk. 5 pen.), Weghorst (dk. 33) (Beşiktaş), del Valle (dk. 45) (Ümraniyespor)

Sarı kartlar: Geraldo (Ümraniyespor), Masuaku (Beşiktaş)