Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 3 - Fenerbahçe: 3 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’de 23.
Spor Toto Süper Lig'de 23. haftasının kapanış maçında Beşiktaş, evinde Fenerbahçe'yi ağırladı. Siyah-beyazlı ekibin ilk yarısını 3-0 önde tamamladığı mücadele 3-3'lük eşitlikle sonuçlandı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
55. dakikada sağ kanattan gelişen Fenerbahçe atağında Dirar'ın kale önüne gönderdiği topu Zajc filelere gönderdi. 3-1
61. dakikada Valbuena'nın kullandığı serbest vuruşta topa iyi yükselen Sadık, meşin yuvarlağı kafayla ağlara yolladı. 3-2
67. dakikada Soldado'nun pasında ceza alanı dışında topla buluşan Hasan Ali'nin şık vuruşunda meşin yuvarlak köşeden filelerle buluştu. 3-3
76. dakikada Dorukhan'ın ara pasında ceza alınana sarkan Burak Yılmaz'ın vuruşunu Volkan ayağıyla çeldi.
80. dakikada Quaresma'nın sağ kanattan ortasında iki savunma oyuncusunun arasından yükselerek kafa vuruşu yapan Burak'ın topu direkten döndü.
87. dakikada Valbuena'nın ortasında ön direkte Eljif'in kafa vuruşunu Karius çeldi, ardından da direğe çarpan top oyun alanına geri döndü.
Stat: Vodafone Park
Hakemler: Bülent Yıldırım, Mustafa Emre Eyisoy, Asım Yusuf Öz
Beşiktaş: Karius, Gökhan, Vida, Mirin, Adriano, Atiba, Dorukhan, Lens (Quaresma dk. 74), Güven (Caner dk. 64), Kagawa (Mustafa Pektemek dk. 85 ?), Burak
Yedekler: Utku, Medel, Oğuzhan, Roco, Necip, Muhayer, Larin
Teknik Direktör: Şenol Güneş
Fenerbahçe: Volkan, Isla (Ayew dk. 46), Sadık, Skrtel, Hasan Ali, Mehmet Topal, Tolgay, Dirar, Moses (Valbuena dk. 46), Zajc (Eljif Elmas dk. 84 ?), Soldado
Yedekler: Harun, İsmail, Alper, Serdar, Şener, Jailson, Neustaedter
Teknik Direktör: Ersun Yanal
Goller: Gökhan Gönül (dk. 10), Burak Yılmaz (dk. 18 pen. ve 45+1) (Beşiktaş), Zajc (dk. 55), Sadık (dk. 61), Hasan Ali (dk. 67) (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: Necip, Burak Yılmaz (Beşiktaş), Zajc, Dirar, Sadık, Hasan Ali (Fenerbahçe)