Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 3 - Giresunspor: 1 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 28.
Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Giresunspor'u 3-1 mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
53. dakikada Riad Bajic'in sağ taraftan ortasında ceza sahası içinde topa iyi yükselen Alexis Perez'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı gitti.
54. dakikada sol taraftan topla ilerleyen Masuaku'nun pasında topu alan Redmond, ceza sahasına girerek dar açıdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 3-1
71. dakikada sol tarafta topla buluşan Redmond, rakibinden sıyrılarak ceza sahası içi sol çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Ferhat, meşin yuvarlağı kornere çeldi.
90+5. dakikada Alexis Perez'in ceza yayı önünden yaptığı sert şutta top az farkla kalenin yanından dışarı çıktı.
Stat: Vodafone Park
Hakemler: Atilla Karaoğlan, Ceyhun Sesigüzel, Abdullah Bora Özkara
Beşiktaş: Mert Günok, Onur Bulut, Roman Saiss, Omar Colley, Arthur Masuaku (Jackson Muleka dk. 86 ?), Salih Uçan (Necip Uysal dk. 75), Amir Hadziahmetovic (Alexandru Maxim dk. 74), Rachid Ghezzal (Tayfur Bingöl dk. 74), Nathan Redmond, Cenk Tosun (Gedson Fernandes dk. 35), Vincent Aboubakar
Yedekler: Ersin Destanoğlu, Valentin Rosier, Kerem Atakan Kesgin, Berkay Vardar, Umut Meraş
Teknik Direktör: Şenol Güneş
Giresunspor: Ferhat Kaplan, Hayrullah Bilazer, Ramon Arias, Alexis Perez, Alper Uludağ (Faruk Can Genç dk. 63), Jorman Campuzano (Murat Cem Akpınar dk. 73), Brandley Kuwas (Doğan Can Davas dk. 64), Görkem Sağlam (Vukan Savicevic dk. 64), Robert Mejia, Borja Sainz (Rahmetullah Berişbek dk. 84 ?), Riad Bajic
Yedekler: Onurcan Piri, Talha Ülvan, Arda Kılıç, Kadir Seven, Mert Han Kurt
Teknik Direktör: Hakan Keleş
Goller: Riad Bajic (dk. 21) (Giresunspor), Aboubakar (dk. 39 pen. ve 45+5), Redmond (dk. 54) (Beşiktaş)
Sarı kartlar: Alexis Perez, Brandley Kuwas, Borja Sainz, Rahmetullah Berişbek (Giresunspor), Amir Hadziahmetovic, Masuaku (Beşiktaş)