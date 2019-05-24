Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 3 - Kasımpaşa: 1 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig'in son haftasında Beşiktaş, sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya geliyor. Mücadelenin ilk yarısını siyah-beyazlılar, Güven Yalçın'ın attığı gollerle 3-1 önde kapattı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

10. dakikada Ljajic'in şık pasında ceza sahası dışında topla buluşan Güven Yalçın, 2 rakibinden sıyrılarak kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun sert şutunda top önce sol, ardından sağ direğe çarparak ağlara gitti. 1-0

12. dakikada Koita'nın pasında Atiba'nın müdahale edemediği top Tzereguet'nin önünde kaldı. Mısırlı futbolcunun ceza sahası içinden sert şutunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.

13. dakikada Karim Hafez'in soldan yaptığı ortada Koita müsait pozisyondaki Hayradinovic'e bıraktı. Bu futbolcu yerden düzgün bir vuruş yaparak eşitliği getiren isim oldu. 1-1

21. dakikada Kasımpaşa sağdan etkili geldi. Popov'un ceza sahası içine pasında topla buluşan Trezeguet'nin sert şutunda Karius topu kornere gönderdi.

33. dakikada Kagawa'nın pasında Quaresma bekletmeden ceza sahası içine ortaladı. Kale sahası önünde iyi yükselen Güven kafayı vurdu ancak top az farkla üstten auta gitti.

40. dakikada Güven Yalçın'ın pasıyla ceza sahasına giren Ljajic, 2 Kasımpaşalı oyuncunun arasından şutunu atmak isterken yerde kaldı ancak top kaleye doğru yöneldi. Savunma son anda çizgiden çıkardı.

44. dakikada savunmanın uzaklaştırmak istediği topu Atiba kafayla ceza sahasına gönderdi. Kasımpaşa defansının teması sonrasında kendisini unutturan Güven Yalçın kaleciden önce topa dokunarak topu filelere gönderdi. 2-1

45+1. dakikada Beşiktaş çok baskılı geldi. Üst üste ortaların ardından top son olarak Ljajic'te kaldı. Bu futbolcunun pasında Güven Yalçın, kale ağzında dokunarak hat-trick yaptı ve Beşiktaş farkı 2'ye çıkardı. 3-1

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Mete Kalkavan, Erdinç Sezertam, Samet Çiçek

Beşiktaş: Karius, Necip, Vida, Mirin, Caner, Atiba, Quaresma, Kagawa, Ljajic, Güvenx, Larin

Yedekler: Utku, Ersin, Oğuzhan, Mustafa, Roco, Lens, Muhayer, Alpay, Rıdvan

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Kasımpaşa: Scuffet, Popov, Ben Youssef, Veysel, Karim Hafez, Tarkan, Pavelka, İlhan, Hayradinovic, Trezeguet, Koita

Yedekler: Eray, Josue Sa, Heintz, Hasan, Perica, Veigneau, Uğurcan, Çağtay, Özgür, Azad

Teknik Sorumlu: İlyas Öztürk

Goller: Güven (dk. 10, dk. 44 ve 45+1) (Beşiktaş), Hayradinovic (dk. 13) (Kasımpaşa)