Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 4 - Fatih Karagümrük: 1 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 3.
Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Beşiktaş, Fatih Karagümrük'ü ağırladı. Siyah-beyazlılar, sahadan 4-1'lik galibiyetle ayrıldı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
50. dakikada Masuaku'nun sol taraftan kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Muleka'nın kafa vuruşunda top ağlara gitti. 3-0
53. dakikada sol taraftan Caner'in kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içi ön direkte topu alan Diagne'nin şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 3-1
81. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Shukurov'un sert şutunda meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.
85. dakikada ceza sol taraftan Caner Erkin'in ceza sahası içine ortasında ceza sahasında oluşan karambolde top Ricci'nin önünde kaldı. Ricci'nin sert şutunu savunma çizgiden çıkardı.
90. dakikada ceza sahası dışında topu alan Gedson topu sağ taraftaki Kartal'a bıraktı. Kartal'ın ceza sahası içine yerden verdiği pasta Rosier topu ağlara filelere gönderdi. 4-1
Stat: Vodafone
Hakemler: Arda Kardeşler, Serkan Olguncan, Hakan Yemişken
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Necip, Saiss, Masuaku (Umut Meraş dk. 90+2 ?) Berkay (Kartal Kayra dk. 46), Salih, Gedson, N'Koudou, Muleka, Weghorst (Cenk Tosun dk. 90+2 ?)
Yedekler: Emre, Montero, Hasic, Emirhan, Welinton, Kenan, Oğuzhan
Teknik Direktör: Valerien Ismael
Fatih Karagümrük: Viviano, Biraschi ? (Salih dk. 13), Dresevic, Burak Bekaroğlu, Caner Erkin, Shukurov, Ozdoev (Ricci dk. 83 ?), Ahmed Musa (Ebrima Colley dk. 63), Borini (Kazım Kazım dk. 82 ?), Levent Mercan (Jimmy Durmaz dk. 63), Diagne
Yedekler: Batuhan, Emir, Nicholas, Adnan, Baniya
Teknik Direktör: Andrea Pirlo
Goller: Weghorst (dk. 17), N'Koudou (dk. 34), Muleka (dk. 50), Rosier (dk. 90) (Beşiktaş), Diagne (dk. 53) (Fatih Karagümrük)
Sarı kartlar: Ozdoev, Diagne, Caner (Fatih Karagümrük), Muleka, Berkay, Salih (Beşiktaş)