Spor Toto Süper Lig: Fatih Karagümrük: 0 - Alanyaspor: 1 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 38.
Spor Toto Süper Lig'in 38. haftasında Fatih Karagümrük, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Alanyaspor ile karşılaştı. Konuk ekip müsabakadan 1-0 galip ayrıldı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
53. dakikada Candeias'ın ceza sahası içi sol tarafından verdiği pasta topla buluşan Efecan, penaltı noktası üzerinden yaptığı vuruşta top kale direğinin yanından dışarı çıktı.
77. dakikada ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Efecan'ın pasında Wilson'un ceza yayı üzerinden çektiği şutta kaleci Viviano sağına yatarak meşin yuvarlağı kornere çeldi.
81. dakikada topla ceza sahasına giren Levent rakibini geçerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.
85. dakikada ceza sahası sağ çaprazından Ahmed Musa'nın yerden pasında Samed Onur, yakın mesafeden yaptığı vuruşta kaleci Serkan gole izin vermedi.
Stat: Atatürk Olimpiyat
Hakemler: Fırat Aydınus, Bahattin Duran, Tarık Ongun
Fatih Karagümrük: Viviano, Biraschi, Burak Bekaroğlu, Luckassen, Caner Erkin, Adnan Uğur (Jimmy Durmaz dk. 66), Lucas Biglia (Bistrovic dk. 87 ?), Emre Mor (Levent Mercan dk. 74), Fabio Borini (Ahmed Musa dk. 74), Yan Karamoh (Samed Onur dk. 74), Aleksandar Pesic
Yedekler: Utku Yuvakuran, Balkovec, Salih Dursun, Alparslan Erdem, Abdoulaye Toure
Teknik Direktör: Volkan Demirel
Alanyaspor: Serkan Kırıntılı, Juanfran (Çağan Erciyas dk. 87 ?), Furkan Bayır, Fatih Aksoy, Awaziem, Leroy Fer (İsmail Zehir dk. 74), Umut Güneş (Emirhan Aydoğan dk. 87 ?), Efecan Karaca, Joao Novais, Daniel Candeias (Oğuz Aydın dk. 74), Famara Diedhiou (Wilson Eduardo dk. 62)
Yedekler: Marafona, Mevlja, Mustafa Arda Kartal, Berkant Alpşanlı, Ümit Akdağ
Teknik Direktör: Francesco Farioli
Gol: Efecan Karaca (dk. 38) (Alanyaspor)
Sarı kartlar: Awaziem, Leroy Fer (Alanyaspor), Luckassen (Fatih Karagümrük)