Spor Toto Süper Lig: Fatih Karagümrük: 0 - Altay: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 28.
Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Fatih Karagümrük, Olimpiyat Stadyumu'nda Altay'ı ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle geçildi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
14. dakikada uzun topu kontrol eden Emre Mor, ceza sahası dışı sol çaprazından şutu direğin dibinden dışarı çıktı.
40. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazından Emre Mor'un şutunu kaleci Lis yumruklayarak uzaklaştırdı.
42. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Emre Mor, Naderi ile girdiği ikili mücadelede yerde kaldı. Hakem Sarper Barış Saka pozisyonu faul olarak değerlendirirken, Naderi'ye ikinci sarıdan kırmızı kart göstererek oyundan attı.
Stat: Atatürk Olimpiyat
Hakemler: Sarper Barış Saka, Mehmet Salih Mazlum, Cemi Tunç
Fatih Karagümrük: Viviano, Salih, Biraschi, Balkovec, Caner, Biglia, Emre Mor, Bistrovic, Levent Mercan, Jimmy Durmaz, Ahmed Musa
Yedekler: Muzaffer Cem Kablan, Utku Yuvakuran, Samed Onur, Alparslan Erdem, Adnan Uğur, Burak Bekaroğlu, Berke Demircan, Isaac Karamoh, Yannis Salibur, Abdoulaye Toure
Teknik Direktör: Volkan Demirel
Altay: Mateusz Lis, Cebrail Karayel, Eric Björkander, Murat Akça, Muhammed Naderi, Thaciano, Leandro Kappel, Biyogo Poko, Cesar Pinares, Martin Rodriguez, Deniz Kadah
Yedekler: Cihan Topaloğlu, Ceyhun Gülselam, Zeki Yıldırım, Ahmed Rayan, Karamoko Bamba, Tolga Ünlü, Marco Paixao, Kazımcan, Eren Erdoğan, İbrahim Öztürk
Teknik Direktör: Serkan Özbalta
Kırmızı kart: Muhammed Naderi (dk. 42) (Altay)
Sarı kart: Ahmed Musa (Fatih Karagümrük)