Spor Toto Süper Lig: Fatih Karagümrük: 0 - Altay: 0 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 28.
Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Fatih Karagümrük, Olimpiyat Stadyumu'nda karşılaştığı Altay ile golsüz berabere kaldı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
57. dakikada ceza sahası yayı ön bölümünde kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Caner Erkin'in şutunda kaleci Lis, topu kornere çeldi.
90+ 6. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Emre Mor, Karamoh'a pasını aktardı. Karamoh'un yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.
Stat: Atatürk Olimpiyat
Hakemler: Sarper Barış Saka, Mehmet Salih Mazlum, Cemi Tunç
Fatih Karagümrük: Viviano, Salih Dursun (Karamoh dk. 76), Biraschi, Balkovec, Caner Erkin, Biglia, Emre Mor, Bistrovic, Levent Mercan (Yannis Salibur dk. 46), Jimmy Durmaz (Adnan Uğur dk. 67), Ahmed Musa
Yedekler: Muzaffer Cem Kablan, Utku Yuvakuran, Samed Onur, Alparslan Erdem, Burak Bekaroğlu, Berke Demircan, Abdoulaye Toure
Teknik Direktör: Volkan Demirel
Altay: Lis, Cebrail Karayel (Ahmed Rayan dk. 83 ?), Björkander, Murat Akça, Naderi, Thaciano, Kappel (Bamba dk. 83 ?), Poko, Pinares (Kazımcan Karataş dk. 46), Martin Rodriguez (Zeki Yıldırım dk. 90 ?), Deniz Kadah (Tolga Ünlü dk. 66)
Yedekler: Cihan Topaloğlu, Ceyhun Gülselam, Paixao, Eren Erdoğan, İbrahim Öztürk
Teknik Direktör: Serkan Özbalta
Kırmızı kart: Naderi (dk. 42) (Altay)
Sarı kart: Ahmed Musa, Yannis Salibur, Emre Mor (Fatih Karagümrük)