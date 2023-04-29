Spor Toto Süper Lig: Fatih Karagümrük: 0 - Antalyaspor: 1 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 32.
Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Fatih Karagümrük evinde Antalyaspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
11. dakikada Fernando'nun sol kanattan kullandığı serbest vuruşta direkt kaleye giden topu kaleci Batuhan Şen kornere çeldi.
16. dakikada sol kanatta bulunan Fredy pasını ceza yayı yakınında olan Larsson'a aktardı. Larsson'un ara pasında ceza sahası içi sol tarafında topu alan Fredy'nin pasında kale önünde topla buluşan Doğukan Sinik müsait pozisyonda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalenin sağından dışarıya gitti.
21. dakikada Fernando'nun sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda arka direkte bulunan Ömer Toprak topu indirdi. Kale önünde Veysel Sarı'dan seken meşin yuvarlağı Doğukan Sinik düzgün vuruşla ağlara gönderdi. 0-1
32. dakikada sağ kanattan ceza sahası içine giren Fredy'nin ortasında arka direkte iyi yükselen Haji Wright'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak dışarı çıktı.
Stat: Atatürk Olimpiyat
Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Kerem Ersoy
Fatih Karagümrük: Batuhan Şen, Davide Biraschi, Rayyan Baniya, Ibrahim Dresevic, Levent Mercan, Magomed Ozdoev, Otabek Shukurov, Saba Lobjanidze, Andrea Bertolacci, Fabio Borini, Mbaye Diagne
Yedekler: Muzaffer Cem Kablan, Bruno Rodrigues, Adem Ljajic, Kerim Frei, Kazım Kazım, Ebrima Colley, Sofiane Feghouli, Burak Kapacak, Salih Dursun, Adnan Uğur
Teknik Direktör: Andrea Pirlo
Antalyaspor: Helton Leite, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Ömer Toprak, Cemali Sertel, Fernando, Erdal Rakip, Doğukan Sinik, Fredy, Larsson, Haji Wright
Yedekler: Ataberk Dadakdeniz, Floranus, Emrecan Uzunhan, Bertuğ Yıldırım, Alassane Ndao, Ufuk Akyol, Shoya Nakajima, Mark Mampassi, Houssam Ghacha, Balint Szabo
Teknik Direktör: Nuri Şahin
Gol: Doğukan Sinik (dk. 21) (Antalyaspor)