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Spor Toto Süper Lig: Fatih Karagümrük: 0 - Antalyaspor: 1 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 32.

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Fatih Karagümrük evinde karşılaştığı Antalyaspor'a 1-0 mağlup oldu.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


47. dakikada Davide Biraschi'nin orta saha çizgisinin sağından kaleye yaptığı vuruşta kaleci Helton Leita son anda meşin yuvarlağı kornere çeldi.


53. dakikada Fernando'nun sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Veysel Sarı'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Batuhan Şen'den döndü. Pozisyonun devamında yine Veysel'in vuruşunda kaleci Batuhan meşin yuvarlağı ilk olarak kurtardı daha sonra kornere gönderdi.


72. dakikada Larsson'un ara pasında ceza sahası içi sol tarafında topu alan Alassane Ndao'nun çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak direkten oyun alanına döndü.


90+4. dakikada Burak Kapacak'ın sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde Magomed Ozdoev topu Mbaye Diagne'ye indirdi. Diagne'nin kale önünden vuruşunda kaleci Helton Leite meşin yuvarlağı kurtardı.



Stat: Atatürk Olimpiyat


Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Kerem Ersoy


Fatih Karagümrük: Batuhan Şen, Davide Biraschi (Burak Kapacak dk. 89 ?), Rayyan Baniya, Ibrahim Dresevic, Levent Mercan, Magomed Ozdoev, Otabek Shukurov (Kazım Kazım dk. 81 ?), Saba Lobjanidze (Ebrima Colley dk. 68), Andrea Bertolacci (Adem Ljajic dk. 68), Fabio Borini (Sofiane Feghouli dk. 81 ?), Mbaye Diagne


Yedekler: Muzaffer Cem Kablan, Bruno Rodrigues, Kerim Frei, Salih Dursun, Adnan Uğur


Teknik Direktör: Andrea Pirlo


Antalyaspor: Helton Leite, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Ömer Toprak, Cemali Sertel (Floranus dk. 78), Fernando (Ufuk Akyol dk. 78), Erdal Rakip, Doğukan Sinik (Alassane Ndao dk. 71), Fredy (Emrecan Uzunhan dk. 84 ?), Larsson, Haji Wright (Bertuğ Yıldırım dk. 84 ?)


Yedekler: Ataberk Dadakdeniz, Shoya Nakajima, Mark Mampassi, Houssam Ghacha, Balint Szabo


Teknik Direktör: Nuri Şahin


Gol: Doğukan Sinik (dk. 21) (Antalyaspor)


Sarı kart: Andrea Bertolacci (Fatih Karagümrük)

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