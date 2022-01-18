Spor Toto Süper Lig: Fatih Karagümrük: 0 - Beşiktaş: 1 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 22.
Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Fatih Karagümrük, Beşiktaş'ı ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
35. dakikada Ghezzal'ın pasında ceza saha dışı sol çaprazında topu önünde bulan Pjanic'in gelişine vuruşunu kaleci Viviano iki hamlede kontrol etti.
37. dakikada Ghezzal'ın sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda Caner Erkin, ceza alanında meşin yuvarlağı uzaklaştırmak isterken elle müdahale edince hakem Halil Umur Meler penaltı noktasını gösterdi.
39. dakikada penaltı atışını kullanmak için beyaz noktaya gelen Batshuayi, topu sol köşeden ağlarla buluşturdu. 0-1
Stat: Atatürk Olimpiyat
Hakemler: Halil Umut Meler, Kemal Yılmaz, Volkan Ahmet Narinç
Fatih Karagümrük: Emiliano Viviano, Salih Dursun, Burak Bekaroğlu, Jure Balkovec, Caner Erkin, Jimmy Durmaz, Adnan Uğur, Emre Mor, Fabio Borini, Yann Karamoh, Kristijan Bistrovic
Yedekler: Utku Yuvakuran, Davide Biraschi, Alparslan Erdem, Rayyan Baniya, Erhun Öztümer, Efe Tatlı, Levent Mercan, Tunay Torun, Vato Arveladze, Aleksandar Pesic
Teknik Direktör: Volkan Demirel
Beşiktaş: Utku Yuvakuran, Valentin Rosier, Necip Uysal, Domagoj Vida, Rıdvan Yılmaz, Josef de Souza, Rachid Ghezzal, Miralem Pjanic, Oğuzhan Özyakup, Cyle Larin, Michy Batshuayi
Yedekler: Emre Bilgin, Francisco Montero, Serdar Saatçı, Salih Uçan, Gökhan Töre, Can Bozdoğan, Mehmet Topal, Alex Teixeira, Kenan Karaman, Güven Yalçın
Teknik Direktör: Önder Karaveli
Gol: Batshuayi (dk. 39 pen.) (Beşiktaş)
Sarı kart: Volkan Demirel (Fatih Karagümrük)