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Spor Toto Süper Lig: Fatih Karagümrük: 0 - Beşiktaş: 1 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 22.

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Fatih Karagümrük, sahasında Beşiktaş ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı Beşiktaş'ın 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


5. dakikada Beşiktaş kendi yarı alanından çıkmaya çalışırken kaptırdığı topta, Kazım Kazım'ın pasında sol çaprazdan ceza sahasına giren Bertolacci'nin vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.


25. dakikada Tayfur'un savunma arkasına gönderdiği pasta topla buluşan Cenk Tosun, ceza sahası içi sol çaprazdan bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü.


33. dakikada sol taraftan Masuaku'nun ceza sahasına yaptığı ortada, Welinton'un kafa vuruşunda savunmada Baniya'ya çarpan top, ceza alanı içinde Cenk Tosun'un önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1


43. dakikada sağ taraftan paslaşarak kullanılan kornerde sağ taraftan Ricci'nin pasında topla buluşan Borini'nin ceza sahası içi sağ çaprazından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğin hemen yanında auta gitti.



Stat: Atatürk Olimpiyat


Hakemler: Ali Şansalan, Mehmet Emin Tuğral, Esat Sancaktar


Fatih Karagümrük: Batuhan Şen, Biraschi, Rayyan Baniya, Dresevic, Levent Mercan, Bertolacci, Matteo Ricci, Ozdoev, Colley, Borini, Kazım Kazım


Yedekler: Viviano, Bruno Rodrigues, Mbaye Diagne, Kerim Frei, Burak Kapacak, Lawrence Nicholas, Shukurov, Salih Dursun, Adnan Uğur, Sofiane Feghouli


Teknik Direktör: Andrea Pirlo


Beşiktaş: Mert Günok, Valentin Rosier,Welinton, Tayyip Talha Sanuç, Masuaku, Gedson Fernandes, Tayfur Bingöl, Redmond, Dele Alli, Cenk Tosun, Aboubakar


Yedekler: Ersin Destanoğlu, Nkoudou, Atiba Hutchinson, Emrecan Uzunhan, Kerem Atakan Kesgin, Necip Uysal, Berkay Vardar, Romain Saiss, Jackson Muleka, Umut Meraş


Teknik Direktör: Şenol Güneş


Gol: Cenk Tosun (dk. 33) (Beşiktaş)

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