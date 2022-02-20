Spor Toto Süper Lig: Fatih Karagümrük: 0 - DG Sivasspor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 26.
Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Fatih Karagümrük, DG Sivasspor'u ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
2. dakikada çalımlarla ilerleyen Emre Mor'un ceza yayı önünden sert şutu üst direğe çarpıp gol çizgisi üzerinde sektikten sonra oyun alanına döndü. Ardından savunma topu uzaklaştırdı.
16. dakikada Ahmed Musa'nın ceza sahası dışı kaleyi cepheden gören pozisyondan yaptığı vuruşta topu kaleci Muammer yatarak kontrol etti.
26. dakikada Gradel'in sol kanattan son çizgiye inip yerden ceza alanına çevirdiği ortaya Henrique'nin kale sahasından yaptığı vuruş üst direkten döndü.
Stat: Atatürk Olimpiyat
Hakemler: Mert Güzenge, Serkan Çimen, İlker Takpak
Fatih Karagümrük: Viviano, Salih Dursun, Derrick Luckassen, Burak Bekaroğlu, Caner Erkin, Lucas Biglia, Emre Mor, Fabio Borini, Kristijan Bistrovic, Jimmy Durmaz, Ahmed Musa
Yedekler: Muzaffer Cem Kablan, Utku Yuvakuran, Jure Balkovec, Alparslan Erdem, Levent Mercan, Samed Onur, Adnan Uğur, Hakan Akgül, Yannis Salibur, Bahattin Demircan
Teknik Direktör: Volkan Demirel
DG Sivasspor: Muammer Yıldırım, Erdoğan Yeşilyurt, Dimitris Goutas, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Isaac Cofie, Pedro Henrique, Jorge Felix, Faycal Fajr, Max Gradel, Olarenwaju Kayode
Yedekler: Ali Şaşal Vural, Emre Satılmış, Aaron Appindangoye, Samba Camara, Ziya Erdal, Özkan Yiğiter, Kerem Atakan Kesgin, Hakan Arslan, Sefa Yılmaz, Moussa Konate
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Sarı kart: Isaac Cofie (DG Sivasspor)