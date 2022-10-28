Spor Toto Süper Lig: Fatih Karagümrük: 0 - Galatasaray: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 12.
Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Fatih Karagümrük ile Galatasaray, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
17. dakikada Sergio Oliveira'nın sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda defanstan dönen topa Milot Rashica'nın ceza yayının sağından vuruşunda kaleci Emiliano Viviano meşin yuvarlağı kornere çeldi.
19. dakikada Mauro Icardi'nin indirdiği topu alan Dries Mertens'in ceza sahası içinden vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Emiliano Viviano'da kaldı.
25. dakikada sağ kanattan gelen Milot Rashica'nın pasında topu alan Dries Mertens'in ceza yayının sağından yaptığı aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak az farkla kalenin üzerinden dışarıya gitti.
30. dakikada sağ kanatta Adnan Uğur'un Lucas Torreira'ya yaptığı müdahale sonrasında hakem Bahattin Şimşek, Adnan'a sarı kart verdi. Maçın 33. dakikasında VAR'da pozisyonu izleyen Şimşek, kararını değiştirdi ve Adnan Uğur'a direkt kırmızı kart gösterdi.
37. dakikada Leo Dubois'in sağ kanattan ortasında ön direkte Dries Mertens'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak dışarıya çıktı.
44. dakikada kaleci Fernando Muslera'nın önde olduğunu gören Fabio Borini'nin orta sahadan vuruşunda meşin yuvarlak Muslera'da kaldı.
45+3. dakikada Sergio Oliveira'nın ceza yayından yerden vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Emiliano Viviano'da kaldı.
Stat: Atatürk Olimpiyat
Hakemler: Bahattin Şimşek, Kerem Ersoy, Mustafa Sönmez
Fatih Karagümrük: Emiliano Viviano, Davide Biraschi, Steven Caulker, Ibrahim Dresevic, Caner Erkin, Jimmy Durmaz, Adnan Uğur, Shukurov, Jean Kouassi, Fabio Borini, Mbaye Diagne
Yedekler: Batuhan Şen, Emir Tintiş, Kerim Frei, Samed Onur, Levent Mercan, Colley, Nicholas, Salih Dursun, Burak Bekaroğlu, Rayyan Baniya
Teknik Direktör: Andrea Pirlo
Galatasaray: Fernando Muslera, Leo Dubois, Victor Nelsson, Emin Bayram, Emre Taşdemir, Lucas Torreira, Sergio Oliveira, Milot Rashica, Dries Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Mauro Icardi
Yedekler: Okan Kocuk, Patrick van Aanholt, Fredrik Midtsjö, Haris Seferovic, Yunus Akgün, Bafetimbi Gomis, Berkan Kutlu, Barış Alper Yılmaz, Juan Mata, Metehan Baltacı
Teknik Direktör: Okan Buruk
Kırmızı kart: Adnan Uğur (dk. 33) (Fatih Karagümrük)
Sarı kart: Fabio Borini (Fatih Karagümrük)