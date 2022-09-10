Spor Toto Süper Lig: Fatih Karagümrük: 0 - Giresunspor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 6.
Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Fatih Karagümrük, Giresunspor'u ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sonuçlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
10. dakikada Caner Erkin'in kaleyi cepheden görerek kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.
43. dakikada Caner Erkin'in sol taraftan ortasında ceza sahası içinde oluşan karambolde topu son anda Giresunspor savunması oyun alanı dışına uzaklaştırdı.
Stat: Atatürk Olimpiyat
Hakemler: Erkan Özdamar, Ali Saygın Ögel, Mustafa Sönmez
Fatih Karagümrük: Viviano, Salih, Baniya, Dresevic, Caner, Ozdoev, Shukurov, Colley, Borini, Diagne
Yedekler: Batuhan, Emir, Burak Kapacak, Caulker, Burak Bekaroğlu, Ricci, Kerim Frei, Levent Mercan, Lawrence, Kouassi
Teknik Direktör: Andrea Pirlo
Giresunspor: Onurcan, Hayrullah, Arias, Perez, Alper, Campuzano, Mejia, Serginho, Eguskiza, Savicevix, Bajic
Yedekler: Ferhat, Faustin, Kadir, Şahin, Sergen, Doğan, Rahmetullah, Murat Cem, Görkem, Kuwas
Teknik Direktör: Hakan Keleş
Sarı kartlar: Colley (Fatih Karagümrük), Mejia, Campuzano (Giresunspor)