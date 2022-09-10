İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Spor Toto Süper Lig: Fatih Karagümrük: 0 - Giresunspor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 6.

Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Fatih Karagümrük, Giresunspor'u ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sonuçlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


10. dakikada Caner Erkin'in kaleyi cepheden görerek kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.


43. dakikada Caner Erkin'in sol taraftan ortasında ceza sahası içinde oluşan karambolde topu son anda Giresunspor savunması oyun alanı dışına uzaklaştırdı.



Stat: Atatürk Olimpiyat


Hakemler: Erkan Özdamar, Ali Saygın Ögel, Mustafa Sönmez


Fatih Karagümrük: Viviano, Salih, Baniya, Dresevic, Caner, Ozdoev, Shukurov, Colley, Borini, Diagne


Yedekler: Batuhan, Emir, Burak Kapacak, Caulker, Burak Bekaroğlu, Ricci, Kerim Frei, Levent Mercan, Lawrence, Kouassi


Teknik Direktör: Andrea Pirlo


Giresunspor: Onurcan, Hayrullah, Arias, Perez, Alper, Campuzano, Mejia, Serginho, Eguskiza, Savicevix, Bajic


Yedekler: Ferhat, Faustin, Kadir, Şahin, Sergen, Doğan, Rahmetullah, Murat Cem, Görkem, Kuwas


Teknik Direktör: Hakan Keleş


Sarı kartlar: Colley (Fatih Karagümrük), Mejia, Campuzano (Giresunspor)

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.