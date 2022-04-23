Spor Toto Süper Lig: Fatih Karagümrük: 0 - GZT Giresunspor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Fatih Karagümrük, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda GZT Giresunspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz sona erdi.

Maçtan dakikalar: (İlk yarı)

13. dakikada Serginho'nun pasıyla topla buluşan Traore, önünü boşaltarak ceza sahası dışından yerden vurdu ancak bu pozisyonda kaleci Viviano yatarak topa sahip oldu.

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Erkan Özdamar, Abdullah Bora Özkara, Hakan Karabalcık

Fatih Karagümrük: Emiliano Viviano, Davide Biraschi, Burak Bekaroğlu, Derrick Luckassen, Caner Erkin, Lucas Biglia, Emre Mor, Kristijan Bistrovic, Levent Mercan, Yann Karamoh, Aleksandar Pesic

Yedekler: Utku Yuvakuran, Ahmed Musa, Jimmy Durmaz, Fabio Borini, Samed Onur, Balkovec, Salih Dursun, Alparslan Erdem, Adnan Uğur, Toure

Teknik Direktör: Volkan Demirel

Giresunspor: Okan Kocuk, Hayrullah Bilazer, Sergen Piçinciol, Alexis Perez, Aziz Behich, Hamidou Traore, Flavio, Suleymanov, Chiquinho, Serginho, Umut Nayir

Yedekler: Onurcan Piri, Göktan Cörüt, Zeki Yavru, Ibrahima Balde, Anıl Çınar, Diabate, Muhammed Gümüşkaya, Emre Taşdemir, Furkan Kütük, Fatih Yılmaz

Teknik Direktör: Hakan Keleş

Sarı kart: Burak Bekaroğlu