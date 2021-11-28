İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Spor Toto Süper Lig: Fatih Karagümrük: 0 - Trabzonspor: 1 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 14.

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Fatih Karagümrük, sahasında Trabzonspor ile karşı karşıya geliyor. Müsabakanın ilk yarısı bordo-mavili takımın 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


13. dakikada ceza sahası içerisinde Luckassen'in müdahalesinde Djaniny yerde kaldı. Oyun bir süre devam ettikten sonra hakem Cüneyt Çakır VAR'da pozisyonu izleyerek penaltı kararı verdi.


16. dakikada Djaniny'nin kullandığı penaltı atışında kaleci Viviano meşin yuvarlağı oyun alanına çeldi.


18. dakikada hakem Cüneyt Çakır, kaleci Viviano'nun penaltı atışı sırasında önde olduğunu gerekçe göstererek tekrarlanmasına karar verdi. Topun başına tekrar geçen Djaniny'nin yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1


29. dakikada ceza yayı üzerinde topla buluşan Adnan'ın sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan'da kaldı.


45+1. dakikada sol kanatta topla buluşan Djaniny, ceza sahası içine girerek sol taraftaki Nwakaeme'ye pasını aktardı. Nwakaeme'nin uzak direğin dibinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kale çizgisine paralel olarak auta gitti.



Stat: Atatürk Olimpiyat


Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun


Fatih Karagümrük: Viviano, Serhat Ahmetoğlu, Luckassen, Balkovec, Caner, Jimmy Durmaz, Emre Mor, Adnan Uğur, Bertolacci, Karamoh, Pesic


Yedekler: Utku Yuvakuran, Alpaslan Erdem, Baniya, Erhun Öztümer, Efe Tatlı, Tunay Torun, Salibur, Ahmed Musa, Vato, Bahattin Demircan


Teknik Direktör: Francesco Farioli


Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Dorukhan Toköz, Ie, Hugo, Trondsen, Siopis, Hamsik, Djaniny, Nwakaeme, Abdulkadir Ömür, Cornelius


Yedekler: Arda Akbulut, İsmail Köybaşı, Denswil, Peres, Serkan Asan, Berat Özdemir, Yusuf Sarı, Bakasetas, Abdulkadir Parmak, Koita


Teknik Direktör: Abdullah Avcı


Goller: Djaniny (dk. 18 pen.) (Trabzonspor)


Sarı kartlar: Abdulkadir Ömür, Ie (Trabzonspor), Karamoh (Fatih Karagümrük)

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.