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Spor Toto Süper Lig: Fatih Karagümrük: 0 - Trabzonspor: 2 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 14.

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Fatih Karagümrük sahasında karşılaştığı Trabzonspor'a 2-0'lık skorla mağlup oldu.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


48. dakikada ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Emre Mor'un şutunda meşin yuvarlak kalenin yanından dışarıya çıktı.


62. dakikada ceza yayı üzerinde topla buluşan Abdulkadir Ömür'ün sert şutunda meşin yuvarlak filelere gitti. 0-2


75. dakikada Hamsik'in içeri çevirdiği topa arka direkte Cornelius'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya gitti.



Stat: Atatürk Olimpiyat


Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun


Fatih Karagümrük: Viviano, Serhat Ahmetoğlu (Tunay Torun dk. 64), Luckassen, Balkovec, Caner (Baniya dk. 84 ?), Jimmy Durmaz, Emre Mor (Vato dk. 71), Adnan Uğur (Salibur dk. 71), Bertolacci, Karamoh (Ahmed Musa dk. 71), Pesic


Yedekler: Utku Yuvakuran, Alpaslan Erdem, Erhun Öztümer, Efe Tatlı, Bahattin Demircan


Teknik Direktör: Francesco Farioli


Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Dorukhan Toköz, Ie, Hugo, Trondsen (Denswil dk. 71), Siopis, Hamsik (Abdulkadir Parmak dk. 82 ?), Djaniny (Berat Özdemir dk. 61), Nwakaeme (Serkan Asan dk. 82 ?), Abdulkadir Ömür (Yusuf Sarı dk. 71), Cornelius


Yedekler: Arda Akbulut, İsmail Köybaşı, Peres, Bakasetas, Koita


Teknik Direktör: Abdullah Avcı


Goller: Djaniny (dk. 18 pen.), Abdulkadir Ömür (dk. 62) (Trabzonspor)


Sarı kartlar: Abdulkadir Ömür, Ie (Trabzonspor) Karamoh (Fatih Karagümrük)

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