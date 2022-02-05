Spor Toto Süper Lig: Fatih Karagümrük: 0 - Yeni Malatyaspor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 24.
Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Fatih Karagümrük, sahasında Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya geliyor. Maçın ilk yarısı 0-0 berabere tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
10. dakikada Biglia'nın ceza sahası dışı sol çaprazından direkt kaleye kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak baraja çarparak kornere gitti.
36. dakikada ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Borini'nin sert şutunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.
Stat: Atatürk Olimpiyat
Hakemler: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Özgür Ertem
Fatih Karagümrük: Viviano, Salih Dursun, Biraschi, Luckassen, Caner Erkin, Bistrovic, Biglia, Emre Mor, Ahmed Musa, Toure, Borini
Yedekler: Utku Yuvakuran, Jimmy Durmaz, Levent Ercan, Samed Onur, Serhat Ahmetoğlu, Alpaslan Erdem, Adnan Uğur, Hakan Akgül, Burak Bekaroğlu, Zukanovic
Teknik Direktör: Volkan Demirel
Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Zeffane, Sadık Çiftpınar, Campi, Azubuike, Hafez, Mustafa Eskihellaç, Donsah, Aabid, Chouir, Dicko
Yedekler: Abdulsamed Damlu, Ahmet Eyüp Türkaslan, Awuku, Haddadi, Muhammed Sarıkaya, Buğra Çağıran, Nshimirimana, Miraç Altıntaş, Kenan Özer, Adem Büyük
Teknik Direktör: Marius Şumudica
Sarı kartlar: Donsah (Yeni Malatyaspor), Bistrovic (Fatih Karagümrük)