Spor Toto Süper Lig: Fatih Karagümrük: 1 - Adana Demirspor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 34.
Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Fatih Karagümrük, Vodafone Park Stadyumu'nda Adana Demirspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibinin 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
9. dakikada Rodrigues'in sol kanattan ceza sahasına yaptığı ortaya Cherif Ndiaye'nin penaltı noktası üzerinden yaptığı vuruşta top az farkla üstten dışarı gitti.
13. dakikada Shukurov'un kaleciye pası kısa düşerken, topu kontrol eden Cherif Ndiaye kaleciyle karşı karşıya yaptığı etkisiz vuruşta Dresevic, meşin yuvarlağı uzaklaştırmayı başardı.
29. dakikada orta sahada girdiği ikili mücadeleyi kazanarak topla ilerleyen Ozdoev, sol tarafından koşu yapan Borini'ye pasını aktardı. Ceza sahası içerisine giren Borini, kaleci Ertaç'ı çalımlamak istedi fakat kaleci ayaklarıyla topa sahip oldu.
33. dakikada Belhanda'nın pasıyla ceza sahasında topu kontrol eden Cherif Ndiaye'nin şutunda meşin yuvarlak az farkla dışarı gitti.
44. dakikada Fabio Borini'nin ceza sahası dışı sol çaprazdan yerden sert ortasında kaleye yönelen top kaleci Ertaç'ın müdahalesine rağmen filelere gitti. 1-0
Stat: Vodafone Park
Hakemler: Kadir Sağlam, Serkan Olguncan, Ogün Kamacı
Fatih Karagümrük: Batuhan Şen, Davide Biraschi, Rayyan Baniya, Levent Mercan, Sofiane Feghouli, Otabek Shukurov, Magomed Ozdoev, Saba Lobjanidze, Fabio Borini, Mbaye Diagne
Yedekler: Emiliano Viviano, Bruno Rodrigues, Adem Ljajic, Kerim Frei, Kazım Kazım, Ebrima Colley, Burak Kapacak, Lawrence Nicholas, Salih Dursun, Adnan Uğur
Teknik Direktör: Andrea Pirlo
Adana Demirspor: Ertaç Özbir, Svensson, Jorge Morel, Semih Güler, Kevin Rodrigues, Yusuf Sarı, Gökhan İnler, Papa Ndiaye, Akintola, Cherif Ndiaye, Younes Belhanda
Yedekler: Karacic, Abdurrahim Dursun, Onyekuru, Manev, İsmail Çokçalış, Emre Akbaba, Gulbrandsen, Furkan Soyalp, Yusuf Erdoğan, Mert Çetin
Teknik Direktör: Vincenzo Montella
Gol: Fabio Borini (dk. 44) (Fatih Karagümrük)
Sarı kartlar: Gökhan İnler (Adana Demirspor), Otabek Shukurov, Rayyan Baniya (Fatih Karagümrük)